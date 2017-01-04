Gölköy Yaşam Resort, doğanın içinde yaşam alanı
Büyük şehrin stresinden uzaklaşarak, sabah kuş sesleriyle güne başlayıp...
Tefal, tüm dünyada 60'ıncı yılını kutluyor
Türkiye’de olduğu gibi dünyanın 120 ülkesinde pişirme ve küçük ev aletleri...
Hostech by TUSİD kapılarını açtı
Otel, restoran, cafe, pastane, gastronomi ve mutfak ekipmanları alanında Avrupa'nın...
Güral Premier Hotel Belek, Anadolu kültürünün...
Güral Premier Hotel Belek, Selçuklu mimarisi temel alınarak inşa edilmiş ve...
Gıda sektörü ‘sürdürülebilir’ üretim ve...
Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası-TÜGİS ve Sürdürülebilirlik Akademisi...
Sirene Luxury Bodrum, misafir memnuniyeti için tasarlandı
Modern mimarisinin yanında lüks hizmet anlayışıyla misafirlerini ağırlayan...
Elite World Marmaris, bölgede lüks tatilin kapılarını...
Elite World Oteller zincirinin ilk resort yatırımı olan Elite World Marmaris...
Bir Beyoğlu nostaljisi; 1924
Beyoğlu’nun eski görkemli günlerinde yaşayan, klasik Rejans atmosferini yansıtan...
Gaziantep'in görkemli butik oteli; Anadolu Evleri
150 yıllık tarihi, iki ana taş binadan oluşan Gaziantep’in merkezindeki Anadolu...
Ruhunu koruyan, fark katılmış çözümler üretiyor
Ağırlıklı olarak cafe ve restoran projelerine imza atan İçmimar Engin Özmen,...