Engin Özmen, son yıllarda birçoğumuzun yolunun düşmüş olabileceği tanıdık mekanlarda imzası olan bir iç mimar. Ağırlıklı olarak cafe ve restoran projeleri gerçekleştiriyor. Her biri birbirinden farklı ve özgün projeler ortaya koyan Özmen, çok sayıda popüler mekanın tasarımını gerçekleştirdi. Engin Özmen ile iç mimari çalışmaları ve tasarım yaklaşımı üzerine konuştuk.Mimarlıkla olan ilişkim çok küçük yaşlarda başladı. Ben şanslı insanlardanım. İlkokul 5’te bu kararı almıştım, diyebilirim. İlk resim dersimi 5-6 yaşlarında almıştım. Görsel sanatlara çok ciddi ilgim vardı. Ayrıca annem iç mimarlığa çok meraklıydı. Eve iç mimari ile alakalı tüm dergiler alınırdı, onları takip ederdim. Annemle sürekli aksesuvarlar alır, evin şeklini değiştirirdik. Balıkesir’de büyüdüğüm için ailemin oradaki mimar, ressam arkadaşlarıyla uzun sohbetler ederdim. Bu sebeple arkadaşlarım, ailem ve çevrem mimar olmama hiç şaşırmadı. Liseden sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’ne girdim. Okulun son yılında bana daha keyifli gelen iç mimarlığa yönelmek istediğime karar verdim. Sonrasında da iç mimarlık yapmaya başladım.İş hayatına Geomim’de Mimar Mahmut Anlar ile başladım. Orada yaklaşık dört yıl çalıştıktan sonra 2008 yılında kendi mimarlık şirketim olan Engin Özmen Mimarlık Ofisi’ni kurdum. Mahmut Anlar, mekan mimarı olarak bilinir. Onunla birlikte çalışırken, birkaç konut projesinde yer alsam da genel olarak o dönemde Anjelique, Sortie, Cinemars, MAC Spor Merkezleri gibi mekanların projelerinde çalışmıştım. Sonrasında da insanlar beni o şekilde tanıyıp bildiği için, kendi ofisimde de çok uzun süre konut projesi gelmedi. Kişisel kariyerime daha çok cafe, restoran, gece kulübü gibi projelerle başladım.Engin Özmen Mimarlık Ofisi’nde yedi kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Tüm projelerde ekipteki herkes bir şeyler üretiyor ama en son benden geçiyor.‘Benim tarzım şöyledir’ diyemeyeceğim. Her mekanın müşteri profilinden karakterine kadar farklı dinamikleri var. Sizin tarzınız, mimari çözümünüze ve en son yarattığınız ambiyansa yansıyor. Her mekanın farklı ihtiyaçları var. Oluşturulması gereken hisleri de birbirinden farklı oluyor. Tabii genel olarak mimari çözümlere bakıldığında, birlikte çalıştığımız insanlar benim projelerimi tanıyor. O dil anlaşılıyor. Birbirinin kopyası mekanlar yapmayı sevmiyorum. Ruhunu koruyan, farklılıklar katılmış çözümler üretmeye çalışıyorum. Özellikle mekanlarda fonksiyon çok önemli. Bunlar çok fazla kişisel zevke göre değil genele hitap etmek ve genelin ihtiyaçlarını karşılamak zorunda. O yüzden çok ciddi yatırımlarla açılan, çok güzel olmuş denilen pek çok mekan işlevini yerine getiremediği için maalesef başarılı olamıyor. Form ve fonksiyonun eş zamanlı gelişen ve birbirini motive eden unsurlar olduğunu düşünüyorum. Birbiri için yeni bir fikir oluşturabilecek şekilde sıkıştırılmasından yanayım. Zaten iyi fikirler o sıkışıklıklarda çıkıyor. Zincir markalarla çalışırken her lokasyonda başka bir yeniliği, ayrı şehirlerdeyse yerel unsurları iç mimariye taşıyorum.Biz en nihayetinde içinde fonksiyonu da formu da çözülmüş bir kompozisyon oluşturuyoruz. Yaptıklarımda en dikkat ettiğim şey, oluşturulan genel his. Farklı müşteri profillerinin farklı beklentileri var. Ben daha ziyade daha sıcak, samimi ortamları seviyorum; akıp giden, daha insani olanı… İttirme şeyleri sevmiyorum. Benim tercihim, mekanın insanı ezmesinden ziyade, mekanın insanla bütünleştiği, kişinin kendini rahat hissettiği, o kişinin ilk gelişinde bile sanki yıllardır oraya geliyor hissi vermesi.İç mekanda aydınlatma çok önemli. Ortamdaki ışık, vasat bir mekanı şahane gösterebildiği gibi, şahane bir mekanı da mahvedebilir. Işığın farklı saat, farklı iklim ve koşullara göre adapte edilebilmesi gerektiğine inanıyorum. İç mekanda bitkiler de kullanıyorum. Daha doğal halde duran bitkiler kullanmayı tercih ediyorum. Sanki mekan sahibi gitmiş anneannesinin bahçesinden bir saksıyı getirmiş gibi... Zaten bana sorarsanız doğa net, kırpılıp tasarlanmış bir şey değil.Tabii bizim fikirlerimiz oluyor ama genel olarak mekanın karakteriyle çelişmiyorsa yatırımcının fikrini alıp o mekanda en doğru nasıl uygulanabildiğine bakıyoruz. İşlevsel konularda, o fonksiyonu orada esas çalışacak kişilerle çözüyoruz. Örneğin, mutfak şefiyle endüstriyel mutfak projesini, bar şefiyle barı doğru biçimde işlevini getirebileceği hale getirmeye çalışıyoruz.Nahide Motel, Cahide Sayfiye, Al Jamal Cruise, Kirpi, Cookshop, Chocolate Cafe, Adapazarı’nda Adı Bahçe, İtalyan İşi gibi çok sayıda mekanın iç mimarisinde imzam var. Pek çok zincir markayla çalışıyorum. Tekil projelerde ise daha çok gece kulüpleri bulunuyor. En son projelerim arasında Etiler Galliard’ın yenilenmesi var. Galliard’ın alt katını daha casual hale getirdik. Antalya Mirada Del Mar Hotel’de birtakım revizyonlar gerçekleştirdik. Bu yaz ise Bodrum Gündoğan’da İstanbul Palace Hotel’in yenilenme projesini gerçekleştireceğiz.