Yiyecek ve içecek sektöründeki deneyimiyle dünya standartlarında eğitimler sunan d.ream Akademi, kurumsal eğitimlerinin yanı sıra Bosch’un katkılarıyla mutfak meraklılarına özel hazırladığı aylık programlarıyla da dikkat çekiyor. d.ream Akademi’nin Temmuz programında; İtalyan Mutfağı, Renkli Salatalar, Detoks İçecekleri ve Izgarada Pişirme Teknikleri konulu amatör eğitimler yer alıyor. İtalyan Mutfağı eğitiminde katılımcılar dünyanın en lezzetli yemeklerine sahip İtalyan Mutfağı'nın eşsiz tatlarıyla tanışıyor. Avokado Salatası ve Teriyaki Somonlu Soğuk Noodle Salatası gibi lezzetlerin yapımının öğrenilebileceği Rengarenk Salatalar eğitimi ise sağlıklı sofralar için alternatifler sunuyor. Hem arındırıcı hem de serinletici doğal içeceklerin hazırlanacağı Detoks İçecekleri eğitimi evde de kolaylıkla uygulanabilecek reçetelerle sağlıklı yaşam tutkunlarını mutlu ediyor. En eğlenceli pişirme tekniklerinden biri olan ızgaranın püf noktalarının öğrenilebileceği Izgara Pişirme Teknikleri konulu eğitimde de farklı et ve sebze çeşitlerini pişirme incelikleri üzerinde duruluyor.





d.ream Akademi, Türkiye’nin en iyi restoranlarında görev yapan dünyaca başarılı yerli ve yabancı şeflerin de konuk şef olarak katıldığı, mutfak tutkunlarına yönelik programlar sunmaya devam ediyor. Eğlenceli vakit geçirmek ve mutfak adına yeni bilgiler öğrenmek için d.ream Akademi Temmuz programlarını kaçırmayın.