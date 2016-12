Küçük bir kalıp atölyesinde 1957 yılında sanayi hayatına başlayan Bilge İnoks, özellikle altı yıldır bünyesinde gerçekleştirdiği yeniliklerle dikkat çekiyor. Üretim tesisini, Gebze’de kurulan Organize Sanayi Bölgesi’ne taşıyan firma, 20 bin metrekare üzerinde 300’e yakın çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Yeni fabrikasıyla birlikte üretim hacmi ve standartları da artan Bilge İnoks, dünyadaki rekabete ayak uyduruyor. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Bilge, dünyadaki değişimlere paralel olarak sürekli yatırım halinde olduklarını söyleyerek, “Şunu söyleyebilirim ki, Avrupa’daki önemli rakiplerimizden teknik anlamda geriye kalır bir yönümüz kalmadı. Dünyadaki büyük imalatçıların birçoğuna hizmet verir durumdayız” diyor. Çalışanlarının iş güvenliği ve sağlık koşullarının titizlikle sağlandığı Bilge İnoks’un çevreye saygılı üretim yapma amacı bulunuyor. Endüstriyel mutfak sektöründeki imalatçılara ara mamul hizmeti sunan firma, bünyesinde yer alan kalıp sayısını sürekli arttırmak üzerine bir yol izliyor. Ergun Bilge, birçok yeni ürünlerinin olduğunu ve talebin kendilerini memnun ettiğini ifade ediyor.Bilge İnoks, yaklaşık altı yıl önce sektörde ihtiyaç duyulan önemli bir açığı fark edip çalışmalarını bunun üzerine yoğunlaştırmış. Bu amaçla firma, endüstriyel mutfak üreticilerinin yokluğunu çektikleri presli imalatı, geniş bir kalıp yelpazesiyle karşılamaya çalışıyor. Endüstriyel mutfak üreticilerinin standardını yükseltmek amacını taşıdıklarını söyleyen Ergun Bilge, “Sektördeki bu açığın tespitini yurtdışındaki fuarlarda yaptık. Gördüğümüz ilgi boşa uğraşmadığımızı gösteriyor. Bu konuda çalışan tek firmayız diyebilirim. Biz mutfak üreticisi olmayı hedeflemiyoruz. Mutfak cihazlarıyapan firmalara yardımcı ürün üretmeyi hedefliyoruz. Bu çizginin dışına çıkmayı da düşünmüyoruz” diyor. Her imalatçının farklı beklentilerinin olması ve ülkeler bazında alışkanlık farkları Bilge İnoks’un üretimlerini de butik hale getiriyor. Özel ürünler üreten firma, müşterileriyle uzun vadeli projelere imza atıyor. Kalite standardını dikkate almadan sadece fiyat odaklı alımların yapılmasının her firma gibi Bilge İnoks içinde sorun olduğuna değinen Ergun Bilge, “Piyasada elmayla armudun kıyaslanması yani sadece fiyat odaklı alım yapılması durumuna biz de ayak uyduramıyoruz. Ancak sektörde her şey olacak. Buna katlamak zorundayız” diyor. Bilge İnoks, yurtdışında 50’ye yakın ülkede çalışmalar gerçekleştiriyor. Yeni projeler ve yeni pazarlar konusunda sürekli yeni çalışmalara imza atan firmanın, ihracat kısmı da her yıl asgari yüzde 20-25 büyüme gösteriyor.