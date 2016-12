Rational Grup, profesyonel mutfaklarda sıcak yemek hazırlanması konusunda dünya çapında tanınan sektörün öncü şirketlerinden biri. Dünya üzerindeki profesyonel mutfaklar için buharlı kombi fırınlar üreten Rational, 43 yıldır aynı ürünün hep daha da iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapıyor. Türkiye’den bir grup şefle birlikte şirketin Almanya Münih yakınlarındaki Landsberg’teki fabrikasını gezerek, Türkiye’de de pek çok işletmenin tercihi olan Rational fırınlarının nasıl üretildiğini yerinde görüp, üretim tesisleri hakkında bilgi aldık…Rational’ın temelleri Siegfried Meister tarafından atılıyor. 1969 yılında Siegfried Meister’in Münih’te ve Landsberg am Lech’te kurduğu şirketlerle, girişimci kariyeri başlıyor. Landsberg lokasyonunu 70’li yılların ortasından itibaren sistematik olarak dünya çapında faal olan büyük mutfak teknolojisi şirketinin merkezi haline getiriyor. Şirket yöneticisi ve kurul başkanı olarak Rational Grup’un 1998 yılında anonim şirket haline dönüşmesini sağlıyor. O zamandan beri şirkete bağlı kalarak ve kapsamlı deneyimini paylaşmaya hazır olarak Denetim Kurulu Başkanlığı görevine devam ediyor. 1973 yılında kurulan şirketin bugün 1500’den fazla çalışanı var. Bu çalışanların 800’den fazlası Almanya’da bulunuyor. Şirketin esas hedefi her zaman müşterilerine maksimum faydayı sunmak olmuş. Rational Türkiye Müşteri İlişkileri Direktörü Firuzan Cebioğlu, gezimiz esnasında Türkiye’den gelen şeflere ve basın mensuplarına firmayı ve ürünleri anlatan bir sunum yaptı. Rational’ın, buhar ve sıcak havayı tek bir cihazda birleştirme fikriyle pişirme teknolojisi konusunda bir devrim yarattığını belirten Firuzan Cebioğlu, “Şirketin vizyonu; dünyadaki tüm aşçılara sıcak yemek hazırlama konusundaki en iyi ekipmanı sağlamak. Rational bu yüzden günümüzde dünyada sadece pazar lideri değil, aynı zamanda ürün ve yenilikçilik konusunda da liderdir. 20 yıldan fazla bir süredir sürekli olarak, başka şirketleri satın almadan organik bir büyüme gösteriyor. Elde edilen gelirler, 2013’te yüzde 11 artarak 435 milyon Euro’dan 461,1 milyon Euro’ya çıkmıştır” dedi.Rational, Landsberg’deki fabrikalarında geleneksel zanaatı en modern endüstriyel üretim teknolojisiyle birleştiriyor. Burada bütünsel üretim süreçleriyle çalışıldığını ifade eden Firuzan Cebioğlu, “Kendini adamış yüksek kalifiyeli çalışanlarımız sayesinde her gün olağanüstü performanslara ulaşılıyor. Her bir Rational cihazının üretimi, sadece tek bir çalışan tarafından gerçekleştiriliyor. Cihazlar sevk edilmeden önce yoğun testlere tabi tutuluyorlar. Rational ürünleri mükemmelliği temsil ederler, en küçük detayına kadar” dedi.150’den fazla ülkede satışı bulunan ve yüzde 54 pazar payına sahip olan Rational’da, 140 kişilik bir Ar-Ge ekibi mevcut. Şeflerin hayatını kolaylaştıracak ürünleriyle sektöründe uzman şirketlerden olan Rational, daima son teknolojinin ve inovasyonun peşinde... Bu amaçla müşterileriyle interaktif bir ilişki kurabilmek adına online ağlar da dahil olmak üzere her türlü iletişim kanalını başarılı bir şekilde kullanıyor. Club Rational da bu kanallardan biri. Cebioğlu, bu konuda şunları söyledi: “Her kanaldan iletişim yollarını kullanıyoruz. Tabii biz de diğer pek çok firma gibi sosyal medya kanallarından yararlanıyoruz, ancak bizim rakiplerimizden farklılığımız ‘Club Rational’ isimli portalımız. Club Rational, bize has bir portal. Dünya üzerindeki Rational kullanıcısı olan ya da kullanma niyetinde olan şeflerin birbirleriyle daha interaktif bir şekilde iletişim kurduğu bir kanal. Bütün dünyadan paylaşılmış tarifler yer alıyor. Bunların yanı sıra dünya üzerinde Rational’a dair bütün etkinlikleri Club Rational’dan takip edebiliyorsunuz. Rational hangi ülkede, hangi fuara katılıyorsa; hangi şehirde, ne zaman ‘Rational Cooking Live’ yani demo ve Rational’in birsatış sonrası hizmeti olan Academy Rational yapıyorsa buradan öğrenebiliyorsunuz.”