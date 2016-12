Fonksiyonellik, estetik, dayanıklılık ve ergonomiyi ön planda tutan projelere imza atan S2000, yaklaşık 32 yıldır faaliyet gösteriyor. Kurulduğu günden bugüne üst segment projeler gerçekleştirmiş olan firma, otel, restoran, cafe-bar, patisserie, fastfood, market, tatil köyü, fabrika, hastane, askeri birlikler ve okullar için komple mutfak projeleriyle mutfak ekipmanları ve soğutma cihazları üretiyor. S2000; bulaşık makineleri, buz makineleri, dondurma makineleri, pastane ekipmanları, fastfood ekipmanları, hamur makineleri, bar ekipmanları, içecek ekipmanları (şerbetlik, sıcak çikolata makinesi), espresso kahve makinesi, soğuk dolap ve derin dondurucular, konveksiyon ve kombi fırınlar, pizza sistemleri ve fırınları, self servis sistemleri, mutfak hazırlık ekipmanları gibi geniş bir ürün yelpazesinin yanı sıra özel olarak geliştirilmiş dry aged dolaplar ve özel tasarım teşhir dolapları üretiyor.Müşterilerine 500’den fazla ürün çeşidiyle hitap eden S2000, birçok önemli markanın da tercihi. Nusr-et, Doco, Godiva, Midpoint, Cafe Nero, Günaydın Et Restaurant, Hard Rock Cafe, Mado, Pelit, Divan, Espressolab ve Sütiş bu önemli markalardan sadece bazıları. S2000, İstanbul Kağıthane’de 4 bin metrekarelik üretim tesisinde uzman bir kadroyla çalışıyor. Ayrıca portföyünde kalitesiyle bilinen ithal ürünler de bulunuyor. Son olarak Hobart ile sözleşme imzalayan firma artık Hobart bulaşık makinesi ve deterjanını Türkiye pazarına sunacak. S2000, 2016 yılına çalışmalarıyla hızlı bir giriş yaptı. Son dönem çalışmalarını firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Aydın’dan dinledik.Sedat Aydın firmayı “S2000 Türkiye’de endüstriyel mutfak ve soğutmada en enteresan firmalardan bir tanesi. Müşteri bize iyi vitrin veya buzdolabı istiyorsa, en özel mutfağı üretmek istiyorsa da müracaat ediyor. En iyi ithal malı bulmak istiyorsa da yine bize müracaat ediyor. Biz terzi sistemiyle çalışıyoruz. Müşteriye özel işler yapıyoruz. Yani konfeksiyon üretim yok bizde” sözleriyle anlatmaya başlıyor. Firmanın vizyonu da onu özel firmalarla projeler geliştirmeye itiyor. S2000, ilk olarak müşterinin beklentilerini ve projeyi analiz ediyor. Analizin ardından ise çalışmalara başlıyor. Sedat Aydın, “Estetik ve fonksiyon farklı şeyler. Bu nedenle müşteriyi anlarsak doğru proje de beraberinde geliyor. Mekanın tarzı, içerisinde neler satılacağı gibi hususlar önemli. Mekanlara yanlış ürün seçmek maliyet getirir. Hizmet zorluğu getirir. İhtiyaçlara uygun bir elbise dikebilirsek size, başarılısınız...” diyor. Firmanın her ihalede yer almadığını da söyleyen Aydın, sözlerine şöyle devam ediyor: “Yaptığımız işin yüzde 80’i estetik. Satmak istediğiniz ürünleri vitrine koyuyorsunuz. Her anlamda müşteriye hitap ediyorsa bu vitrin müşterinin isteğini arttıracak ve para kazanacaksınız. Zaten S2000’in farkı da burada. Biz her ihalede yokuz sadece özel projeler yapıyoruz.” S2000 Mado’nun yaklaşık 45 noktasının projesine imza atmış. Bunun yanı sıra Sütiş’in yaklaşık 20 mekanında da birlikte çalışmışlar. 2016’da da ulusal ve uluslararası birçok zincirin yeni projelerinde de yer alacaklar.S2000 geçtiğimiz yıl özel projelerinin yüzde 80’ini Türkiye’de, yüzde yedisini İsviçre ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde, yüzde 13’lük dilimini ise Arap ülkelerindegerçekleştirmiş. 2015’te ülkede krizin hissedildiğini ancak firma olarak 2015’ten, 2014 yılında olduğundan daha karlı olarak çıktıklarını dile getiren Sedat Aydın,“2016’da da bu konuyla ilgili yeni planlarımız mevcut. Ciddi bir kriz gelmezse çok daha iyi çıkacağız. Piyasada çok büyük fiyat rekabeti var. İyi malla kötü malı ayırt etmekabiliyetini iyi kullanan var, kötü kullanan var. Bize daha çok iyi kullananlar gerekiyor çünkü diğer müşteriye biz hitap edemiyoruz, pahalı geliyoruz. Aslında pahalıdeğil kaliteliyiz” diyor. Teşhir ve soğutma alanlarında Türkiye’nin önemli markalarından S2000, ilk olarak estetik, fonksiyon, gıda koruması, kapasite ve tarz olarakbeş başlığı harmanlıyor. Firmanın diğer iddiasını ise Sedat Aydın “En iyisini seçiyoruz. Türkiye’de en iyi pişiriciyi, en iyi kahve makinesini biz satıyoruz. En iyileri topladığınızda ortaya iyi proje çıkıyor. Zaten marka olabilme şansımız da iyi mal satmaktan geçiyor. Biz hiçbir zaman sokakta müşteri aramıyoruz. Müşterimizin yüzde 90’ı kendisi geliyor. Yüzde 10’unu da pazarlama rekabeti getiriyor” diyor.S2000 her zaman sattığı ürünün arkasında duruyor. Servis en geç sekiz saat sonra işletmelere gitmiş oluyor. Bütün illerde bayi tipi servisi bulunan firma, merkez noktasında da servis hizmeti sağlıyor. Sedat Aydın, “Servis konusunda da en iyiyim diyenden daha iyiyiz” diyor. Firmanın Ar-Ge çalışmaları da gelen projelere özel olarak şekilleniyor. İşletmenin konseptine ve dekorasyonuna göre titiz bir çalışma süreci gerçekleştiriliyor. Hizmet kalitesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Sedat Aydın şunları söylüyor: “Türkiye’de hepimiz ucuza hizmet almak istiyoruz. Ama iyi bir şey hiçbir zaman ucuz olamaz. Aldıktan sonra öğrenme kabiliyetiyle bunu öğreniyoruz. Biz bunu kendi firmamız açısından şöyle görüyoruz; şu anda üretimini yaptığımız 10 tane zincir var. Bu zincirlerin hepsi de Türkiye’deiyi olduğunu hisseden firmaları denemiş, denedikten sonra bize geçmiş. Şunu görmüş ki biz onlardan daha iyiyiz ve bizde kalmaya karar vermişler. Ben de hizmet kalitemi korumazsam beni de bırakır. Çalışmalarımıza bu çizgide devam ediyoruz.”