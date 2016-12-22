11. Culinaire Bernard Loiseau Mutfak Festivali’ndeki diğer ödüllerde ise, ikincilik ödülü Fransa’daki L’Esprit De La Violette Restaurantı’ndan Marc De Passario Maldivler’deki Constance Halaveli’den Azlam Zia ve şef Savina Soudye kazandı. Üçüncülük ödülünü ise, Finlandiya’daki Demo Restaurantı’ndan Tommi Tuominen, Seyşeller’deki Constance Ephelia’dan Benjamin Painset ve şef Elodie Oudeuil aldı.

11. Culinaire Bernard Loiseau Mutfak Festivali vesilesiyle Fransa, İngiltere, Almanya, Finlandiya ve Japonya’dan şefler, büyüleyici mutfak başyapıtları oluşturmak için Constance Hotels & Resorts’daki şeflerle birlikte takım oluşturdular. Tüm şefler heyecan verici ve unutulmaz anıları Constance Hotels & Resorts Belle Mare Plage’da paylaştı. Bir hafta boyunca, uluslararası şefler bilgilerini Ada Şefleri ile paylaştı ve sonuç olarak kullandıkları yerel ürünlerle beraber mutfak kreasyonları yarattılar.