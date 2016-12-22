11. Culinaire Bernard Loiseau Mutfak Festivali vesilesiyle Fransa, İngiltere, Almanya, Finlandiya ve Japonya’dan şefler, büyüleyici mutfak başyapıtları oluşturmak için Constance Hotels & Resorts’daki şeflerle birlikte takım oluşturdular. Tüm şefler heyecan verici ve unutulmaz anıları Constance Hotels & Resorts Belle Mare Plage’da paylaştı. Bir hafta boyunca, uluslararası şefler bilgilerini Ada Şefleri ile paylaştı ve sonuç olarak kullandıkları yerel ürünlerle beraber mutfak kreasyonları yarattılar.
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