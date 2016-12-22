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    • 11. Culinaire Bernard Loiseau Mutfak Festivali'nin kazananı Michel Husser oldu

    2016 Culinaire Bernard Loiseau Mutfak Festivali, gastronomi ve mutfak konusunda uluslararası önemli isimleri Hint Okyanusu’nda buluşturdu .11. Culinaire Bernard Loiseau Mutfak Festivali Constance Hotels & Resorts Belle Mare Plage’da gerçekleştirildi. Üst düzey bu rekabette, kazanan takım Fransa’daki Le Cerf Restaurantı’ndan Michelin Yıldızlı Şef Michel Husser, Mauritius’daki Constance Le Prince Maurice’den Kritesh Halkory ve şef Kevin Hook oldu.

    23 Mart 2016 Çarşamba 09:57
    11. Culinaire Bernard Loiseau Mutfak Festivali'nin kazananı Michel Husser oldu
    11. Culinaire Bernard Loiseau Mutfak Festivali’ndeki diğer ödüllerde ise, ikincilik ödülü Fransa’daki L’Esprit De La Violette Restaurantı’ndan Marc De Passario Maldivler’deki Constance Halaveli’den Azlam Zia ve şef Savina Soudye kazandı. Üçüncülük ödülünü ise, Finlandiya’daki Demo Restaurantı’ndan Tommi Tuominen, Seyşeller’deki Constance Ephelia’dan Benjamin Painset ve şef Elodie Oudeuil aldı.

    11. Culinaire Bernard Loiseau Mutfak Festivali vesilesiyle Fransa, İngiltere, Almanya, Finlandiya ve Japonya’dan şefler, büyüleyici mutfak başyapıtları oluşturmak için Constance Hotels & Resorts’daki şeflerle birlikte takım oluşturdular. Tüm şefler heyecan verici ve unutulmaz anıları Constance Hotels & Resorts Belle Mare Plage’da paylaştı. Bir hafta boyunca, uluslararası şefler bilgilerini Ada Şefleri ile paylaştı ve sonuç olarak kullandıkları yerel ürünlerle beraber mutfak kreasyonları yarattılar.

    Anahtar Kelimeler: 11. Culinaire Bernard Loiseau Mutfak FestivaliMichel Husser

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