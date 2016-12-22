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    • Beyond Hotel’de iftar vakti

    Beyond Hotel’in Ramazan ayı için hazırladığı özel iftar mönüleriniyle Ramazan sofralarınızı renklendirebilirsiniz…

    02 Haziran 2016 Perşembe 14:21
    Beyond Hotel’de iftar vakti
    Beyond Hotel, tüm organizasyonlarınız da size kendinizi rahat ve ayrıcalıklı hissedebileceğiniz üst düzey hizmet sunuyor. Beş yıldızlı hizmet kalitesiyle keyifli bir konaklama sunan otelde, kişiye özel aldığınız servisin ve şsiz lezzetlerinin tadı damağınızda kalacak. Beyond Hotel’in Ramazan ayı için hazırladığı özel iftar mönüleriniyle Ramazan sofralarınızı renklendirebilirsiniz…

    Beyond Hotel grup iftar yemekleri iki farklı mönü seçeneği sunuyor. Otelin sunduğu 1. İftar mönüsünde;  zengin iftar tabağı, çorba, ara sıcaklar seçenekleri, salata seçenekleri,  ana yemek seçenekleri, tatlı ve meyve seçenekleri , bir adet meşrubat, limitsiz çay ve kahve yer alıyor ve kişi başı 75 TL. Otelin ikinci iftar mönüsünde ise zeytinyağlı tabağı, çorba, ara sıcak seçenekleri, salata seçenekleri,  ana yemek seçenekleri, tatlı ve meyve seçenekleri, bir adet meşrubat ve limitsiz çay ve kahve bulunuyor ve kişi başı 60 TL…

    Anahtar Kelimeler: Beyond HotelIftar MönüsüRamazan Sofraları

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