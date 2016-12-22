

Samimi atmosferi, güler yüzlü ekibi ve ayrıcalıklı sunumları ile misafirlerinin geçirdiği anlara keyif katan Big Chefs, mönüsünü yaza özel tatlarla yeniledi. Klasik lezzetlere kattıkları yorumlarla iştah kabartan, özgün ve keyifli sunumlarıyla da göz zevkine hitap eden Büyük Şeflerin yeni yaz mönüsüde, kahvaltılardan atıştırmalıklara, salatalardan ana yemeklere, tatlılardan yaza özel ferahlatan içeceklere kadar yepyeni seçenekler yer alıyor.

Zahterli domates, lor peynirli ve patlıcanlı göz yumurta eşliğinde “otlu muffin kahvaltı”, Murat Şef’in spesiyali, proteini yüksek, kolesterolü düşük, hem doyurucu, hem de besleyici, ıspanaklı, lor peynirli ve domatesli “beyaz omlet”, güne keyifli ve zinde bir başlangıç yapmak isteyenler için kendini kahvaltı lezzetlerinde gösteriyor. Yazın serinleten ve Big Chefs’in vazgeçilmez yaz lezzeti “Soğuk Ayran Aşı Çorbası”na, Anadolu mutfak kültürünün en leziz ve besleyici reçetelerinden “Yuvalamalı ve sebzeli yeşil mercimek çorbası” eşlik ediyor. Yaz sofralarının en ideali keyifli atıştırmalıklarda ise, kimyonlu yoğurt dip eşliğinde “Fırında Kabak & Patlıcan”, sumak ekşili sos ve semizotuyla “Chia tohumlu ve susamlı somon”, humus, mutabbal, zahterli domates salatası, kıtır ekmekle hazırlanan “Meze Meze” göze çarpıyor.



Omega 3 kaynağı, lif, mineral ve protein deposu özellikleri ile kendi küçük, marifeti büyük Chia tohumuna, 2016 yaz mönüsünde yer veren Big Chefs yeme – içme dünyasının bu yeni kahramanına benzersiz bir yorum getiriyor.

Her öğünün keyfi, yaz sofralarının vazgeçilmezi, taptaze ve doyurucu salatalar…

Orta Doğu mutfağının esmer güzeli Falafel de Big Chefs’in yaz mönüsünde bambaşka bir yorumla kendini gösterenlerden… Büyük Şeflerin, avokado, file badem, kuru domates ve nar ekşisiyle lezzetlendirerek, benzersiz bir salata olarak yorumladığı “Rokalı Falafel Salatası”, bu lezzeti evinde de yaşamak isteyenler için tarifi ile kendini menüde gösteriyor. Nam – ı diğer “mutluluk meyvesi” olarak son zamanlarda yeme – içme dünyasında adından sıkça söz ettiren Goji Berry, ızgara enginar, vişne domates, karışık yeşillik ve elmalı hardal sos eşliğinde hazırlanan “Goji Berry ve Avokado Salatası” yorumuyla Big Chefs’in yeni mönüsüne sağlıklı ve taze bir lezzet katanlardan…

Mutluluk meyvesi kadar uzun ömür meyvesi olarak da bilinen Goji Berry, kanı temizliyor, kan basıncını ve kolesterolü düşürüyor, vücut yağ oranını azaltıyor, uykuyu düzenliyor, cilde daha genç ve diri bir görünüm kazandırıyor. Mutfakların bu hünerli kahramanı, Büyük Şeflerin yorumuyla, bu yaz damaklarda unutulmaz izlere imza atıyor. “Çılbır Sandviç”, “Alaturka Burger”, “Bezirgani Pizza”, “Maydanozlu Ev Köftesi”, “Sinop Mantısı”, Büyük Şeflerin Türk mutfağının geleneksel lezzetlerine kattığı eşsiz yorumlar olarak bu yazın fark yaratanları arasında yer alıyor. Herkesi baştan çıkaran tatlı mönüsüne bu mevsim dahil olan “Bıcı Bıcı”, “Soğuk Blueberry Cheesecake”, “Tiramisu”, “Fıstıklı Çıtır Ilık Baklava Katları”, “Şeftali ve Mozzarellalı Künefe”, akide şekerli, satsumalı, Chia tohumu ve Hindistan Cevizli, limon ve fesleğen çeşitleri ile sunulan “Sorbe”ler, saygı duruşunu hak eden ve güne tat katan Big Chefs lezzetlerinden…

Gaziantep lezzetlerini ağırlıyor

Yaz mönüsünde yerel lezzetlere sahip çıkan Big Chefs, UNESCO listesine alınan Gaziantep mutfağından çok özel tatlarla ayrı bir mönüye daha hayat veriyor; Big Chefs Gaziantep Mönüsü… Gaziantep lezzetlerini ve kültürünü tanıtma misyonu ile hazırlanan bu mönüde, özel tuzsuz Antep peyniri ve yöreye özel çeşnilerle pişirilen “Peynirli Açık Börek”, Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden mücverin, yoğurtlu dip eşliğinde Antep yorumu “Öcce”, patlıcan ve etin lezzet buluşması “Ale Nazik”, semizotu ve bulgur ile yapılan, Antep yöresinin vazgeçilmez lezzeti “Yoğurtlu Pimpirim ve Arap Köftesi”, Antep fıstığıyla lezzetlendirilen “Antep Peynirli İrmik Tatlısı” yer alıyor.

Geleneksel reçetelerden ilham alarak, hem besleyici, hem sağlıklı, mevsim lezzetleriyle, yaza özel mönüsünü yenileyen Big Chefs, sevdiklerinizle geçirdiğiniz anlara keyif katmak, damaklarınızda unutulmaz izler bırakmak için sizleri bekliyor.

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