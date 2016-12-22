Boğazın ehl-i keyf butik oteli Hotel Les Ottomans'ın püfür püfür esen rıhtımı üzerinde yer alan Bijou, sizi farklı tatlar denemeye davet ediyor. Mönüsünde, Akdeniz Mutfağı'nın nefis balık ve deniz ürünlerinden lezzetlerinin yer aldığı Bijou, İspanyolların ünlü yemeklerinden Valencia Usulü Deniz Ürünlü Paella’yı misafirlerinin beğenisine sunuyor.

Pirinç ve orjinal İspanyol Safran’ının dışında karides, kalamar, kum midyesi gibi günlük tedarik edilen deniz ürünleri, günün balığı, renkli biberler ve chorizo ile hazırlanan ve 2 kişinin paylaşabileceği bu özel yemek, Bijou’nun keyif dolu atmosferinde sizinle buluşuyor.

Akdeniz Mutfağı'nın en özel lezzetlerini ustalıkla hazırlayıp misafirlerine sunan Bijou, eşsiz manzarasıyla da yazın keyfini çıkartmak isteyenlerin öncelikli tercih sebebi oluyor.