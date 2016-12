Her gün değişen birbirinden farklı mönüleri ile iftar akşamlarınızı renklendiren The Brasserie Restaurant, Ramazan ayında sizleri keyifli bir lezzet yolculuğuna çıkarıyor. İster ailenizle, ister misafirlerinizle İstanbul Boğazı’nın tüm güzelliklerini yaşayarak yapacağınız iftarlarınızı çok özel hale getiren The Brasserie’de ramazan boyunca her akşam fasıl grubu müzik yapacak.



Çorba seçenekleri ile iftarınıza başlayabileceğiniz The Brasserie’de, iftariyeliklerin yanı sıra zeytinyağlı büfeleri, turşu ve peynir standları ve birbirinden iştah açıcı şarküteri çeşitleri yer alıyor. Et, tavuk ve balık seçenekleri, ızgara ve döner istasyonu, börek, gözleme, pide ve lahmacun The Brasserie’nin açık büfesindeki lezzetlerden bazıları. Pastane bölümünde ise şerbetler, Türk tatlıları, lokma istasyonu ve cezerye döneri ile iftarınızı tamamlayabilir ya da köfter cevizli, sucuklu meyve pestillleri ve kuru meyve dolmaları ile hafif bir kapanış yapabilirsiniz.



İletişim: 0212 363 33 00