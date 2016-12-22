Metro Toptancı Market, yerelliğe verdiği önem, bu ülkeden kazandığını yine bu ülkeye yatırma içgüdüsü, ticareti güçlendirmek ve yerel değerleri hak ettiği yere ulaştırmak amacıyla coğrafi işaretli ürünlere destek veriyor. Bu anlayışla çalışmalarına devam eden Metro Toptancı Market’e bir ödül de Türk Patent Enstitüsü’nden geldi. Metro’nun 3 yıldır sürdürdüğü Coğrafi İşaretli Ürünler Projesi, Türkiye’nin sınai ve mülkiyet hakları konusunda tescil belgesi vermeye yetkili tek kurumu olan Türk Patent Enstitüsü’nün bu yıl ilk defa verdiği 'Coğrafi İşaret Tanıtımına En Fazla Katkı Sağlayan Firma Ödülü'ne layık görüldü.



Bu yıl 5.si düzenlenen Türk Patent Ödülleri’nde Coğrafi İşaret Tanıtımına En Fazla Katkı Sağlayan Firma Ödülü’nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan Metro Toptancı Market Genel Müdürü Kubilay Özerkan; “Bugün, Finike portakalı, Taşköprü sarımsağı, Aydın inciri, Denizli Kale biberi, Giresun tombul fındığı, Zile pekmezi gibi 12.400 yerel üreticiden temin ettiğimiz 60 coğrafi işaretli ürünü Metro reyonlarında satışa sunuyoruz. Bu ürünleri Türkiye’nin yanı sıra Metro’nun bulunduğu diğer tüm ülkelere de ihraç ederek yerel ürünlerimizin dünya çapında çapta tanınmasına aracılık ediyoruz. Türkiye’nin eşsiz lezzetlerini kayıt altına alarak gelecek nesillere bırakacağımız kültür mirasımızı oluşturmak adına hayata geçirdiğimiz Coğrafi İşaretli Ürünler Projesi ile kaybolma tehlikesi yaşayan çok sayıda ürüne sahip çıkıyoruz. Bir yandan coğrafi işaretli ürünler için yeni bir pazar oluştururken, diğer taraftan yerel üreticiyi eğitiyor ve üreticinin rekabet gücünü artırıyoruz. Yerel ürünlerimizin GLOBAL G.A.P. standartlarında üretilip markalaşmasına destek vererek, bu ürünlere tescil kazandırıyoruz” dedi.





Türkiye’nin coğrafi işaret alabilecek ürünler konusunda Avrupa’dan çok daha yüksek bir potansiyele sahip olduğunu belirten Kubilay Özerkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün Avrupa’da 1303 adet coğrafi işaretli ürün varken, Türkiye’de coğrafi işaretli ürün olma potansiyeline sahip 2500 adet ürün olduğu tahmin ediliyor. Bu ürünleri ortaya çıkarmak, tescil almalarına destek olmak için aracılık etmek için hepimize görev düşüyor. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın coğrafi işaretin önemine ilişkin yaptığı konuşmayla gündeme gelen, ardından coğrafi işaretin bir devlet politikası olarak ele alınması ve ‘Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı’nın parlamentoya sunulmasıyla birlikte bu alanda çok önemli adımlar atıldı. Bu gelişmeler ile ülkemizin coğrafi işaret konusunda çok önemli gelişmeler kaydedeceğine inanıyorum.”





