22 Aralık 2016 Perşembe
  • Ana Sayfam Yap
  • Favorilere Ekle
  • Künye
  • İletişim

    • Crystal Hotels’de Survivor eğitim

    Crystal Academy adı altında eğitim alanındaki çalışmalarına ağırlık veren Crystal Hotels'in akademik eğitimleri, akılda kalıcı, eğlendirici ve motivasyon artırıcı etkinliklerle ‘Crystal Buluşmaları’ adıyla devam ediyor.

    23 Haziran 2016 Perşembe 16:52
    Crystal Hotels’de Survivor eğitim
    Crystal Academy adı altında eğitim alanındaki çalışmalarına ağırlık veren Crystal Hotels, klasik eğitim anlayışını kenara bırakarak, farklı çalışmalara imza atıyor. Crystal Hotels zincir otellerinde, akılda kalıcı ve motivasyon arttırıcı çalışmaları hedefleyen akademi eğitim başlığı yerine 'Crystal Buluşmaları' adı altında yeni bir programa başlandı.
    Yenilikçi yaklaşımın en güzel örneklerden birini hafta başında Tat Beach'de gerçekleştiren Crystal Academy, ekip olmanın önemini anlatmak yerine yaşatarak, hem başarılı bir çalışmaya hem de eğlenceli bir aktiviteye imza attı. Academy eğitmenlerinden Tat Beach Mutfak Şefi Abdi Gündüz'ün organize ettiği 'Crystal Survıvor'da, her departmandan ve her pozisyondan çalışanların oluşturdukları ekipler kıyasıya mücadele ettiler ve kendileri kadar izleyici olan çalışma arkadaşlarını da eğlendirdiler.

    Zorlu parkurları aşmak için takım olarak kafa yoran ve farklı yöntemler geliştirirken bir bütün olarak hareket ederek içlerindeki zayıf halkaları güçlendiren ekiplere yarışmanın başında ve sonunda Crystal Tat Beach Genel Müdürü Ali Balaban, organizasyonun amacına dair bir konuşma yaptı ve programın faydalarını anlattı.

    Anahtar Kelimeler: Crystal AcademyCrystal Hotels

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    E-Dergi   Dosya
    Gastronomi Dergisi   Gastronomi Abonelik
    Gastronomi Dergisi ipad
    Gastronomi Dergisi Abonelik
    EN ÇOK OKUNANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    © Copyright 2016 Gastronomi Dergisi