Crystal Academy adı altında eğitim alanındaki çalışmalarına ağırlık veren Crystal Hotels, klasik eğitim anlayışını kenara bırakarak, farklı çalışmalara imza atıyor. Crystal Hotels zincir otellerinde, akılda kalıcı ve motivasyon arttırıcı çalışmaları hedefleyen akademi eğitim başlığı yerine 'Crystal Buluşmaları' adı altında yeni bir programa başlandı.





Yenilikçi yaklaşımın en güzel örneklerden birini hafta başında Tat Beach'de gerçekleştiren Crystal Academy, ekip olmanın önemini anlatmak yerine yaşatarak, hem başarılı bir çalışmaya hem de eğlenceli bir aktiviteye imza attı. Academy eğitmenlerinden Tat Beach Mutfak Şefi Abdi Gündüz'ün organize ettiği 'Crystal Survıvor'da, her departmandan ve her pozisyondan çalışanların oluşturdukları ekipler kıyasıya mücadele ettiler ve kendileri kadar izleyici olan çalışma arkadaşlarını da eğlendirdiler.