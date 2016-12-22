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    • Dondurmanın en lezzetli hali St Regis Brasserie’de

    İstanbul’un en gözde noktası Nişantaşı’nda St. Regis İstanbul’un giriş katında hizmet veren St. Regis Brasserie, birbirinden lezzetli dondurma çeşitleriyle, yazın sıcaklarına lezzetli bir çözüm getiriyor.

    01 Ağustos 2016 Pazartesi 13:20
    Dondurmanın en lezzetli hali St Regis Brasserie’de
    St. Regis Brasserie’nin her türlü damak tadına hitap eden Dondurma Aşkına mönüsünde; toz fıstık, çikolata ve çilek eşliğinde kağıt helva arasında kaymaklı dondurma bulunan kağıt helva, kar ve buz üzerinde orman meyveleriyle servis edilen vanilya, fıstık ve çikolatalı dondurma bar, çikolata ve karamel sos ve antepfıstığının muz dilimleri vanilya dondurmayla muhteşem uyumu Banana Split, brandy snaps ve pamuk şeker eşliğinde servis edilen Lavanta, Türk kahvesi ve karamel dondurma Brasserie Kup, karışık orman meyveleri, krokan, Oreo kırıntıları, frambuaz soslu çilek, frambuaz ve limonlu dondurma Berry Merry gibi yaz günlerini ferahlatacak biribirinden lezzetli çeşitler yer alıyor.  

    St. Regis Brasserie, Dondurma Aşkına mönüsüyle sıcak yaz günlerine serin ve lezzetli alternatifler sunarken, İstanbul’un en gözde lokasyonu Nişantaşı’nda misafirlerine beklentilerin ötesinde bir deneyim yaşatıyor. 

    Anahtar Kelimeler: St Regis BrasserieDondurma

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