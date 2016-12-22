Ev dışı tüketim sektörünün öncü şirketlerinden Eczacıbaşı Profesyonel, turizm sektöründe bilinci arttıracak çözümleriyle sektöre desteğini sürdürüyor. Dünya Turizm Günü’ne dikkat çeken Eczacıbaşı Profesyonel Satış ve Pazarlama Direktörü Melike Koçoğlu, “Eczacıbaşı Profesyonel olarak işletmelerimizin ihtiyacına ve kalkınmasına yönelik çözümler üretmek öncelikli hedefimiz. Biliyoruz ki, işletmelerde sağlanan hizmet kalitesi doğrudan turizm sektörünün gelişmesine katkı sağlıyor. Turizm sektörünün tüm çalışanlarının başarılarını ve azimlerini, Dünya Turizm Günü vesilesiyle kutluyorum” dedi. 2016’nın turizm sektörü için tasarruf yılı olduğunu söyleyen Koçoğlu sözlerine; “2016 turizm sektörü için zorlu bir yıl oluyor. Eczacıbaşı Profesyonel olarak biz de görünmeyen maliyetlere yapılan tasarrufları ön plana çıkarıyoruz. Yenilikçi ve tasarruf sağlayan ürünlerimizle bu süreçten daha da güçlenerek çıkacağız” şeklinde devam etti.





Turizmde farkı hijyen belirliyor





Dünyanın en önemli turizm ülkelerinden biri olan ülkemizin bu eşsiz potansiyelini ortaya çıkaracak ve farklılaşmasını sağlayacak en önemli hizmetlerin başında işletmelerin müşterilerine sunduğu temizlik ve hijyen geliyor.

Turizm sektöründe işletmelerin ihtiyaç duyduğu yenilik ve teknolojiyi karşılayabilmek adına temizlik ve hijyen ürünlerini geliştiren Eczacıbaşı Profesyonel, işletmelerin verimliliğini arttıracak ve müşteri beklentilerini karşılayacak ürünleri sayesinde sektörde rekabete ivme katarak, sektörün ilerlemesine destek oluyor.





Tüketicilerin de hijyen konusunda eskisine göre çok daha bilinçli olduklarını söyleyen Koçoğlu, “Bu alanda beklentileri karşılanmayan tüketiciler artık bu durumu kabullenmektense şikayetlerini dile getiriyor ve haklarını aramaya daha çok yöneliyor. Sektörde farklılaşmak isteyen işletmeler tüketicilerin artan hassasiyetlerine önem vererek, gelişen teknolojinin getirdiği çözümlerden daha çok yararlanmalılar” dedi.

Eczacıbaşı Profesyonel işletmelere; “Temizlik Kağıdı Ürünleri”, “Temizlik ve Hijyen Kimyasal Ürünleri” ve “Hijyen Destek Ürünleri” kategorilerinde ürün tedariki sağlıyor, eğitim denetim ve danışmanlık çözümleri kapsamında ise EP Akademi ile müşterilerine hizmet veriyor.