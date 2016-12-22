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    • Ekim ayında MSA'nın lezzetli workshopları ile tanışın

    Mutfak Sanatları Akademisi (MSA), Ekim ayında birbirinden özel Workshop’lar ile dopdolu bir eğitim programı sunuyor. Kendine hayran bıraktıran doğası ve harika malzemeleri ile Fransa’nın Provence bölgesini “Provençal Mutfak” ile yaz ayları boyunca tatil bölgelerinde açık havalarda yapılan kahvaltı keyfinin püf noktalarını anlatan “Kahvaltı Keyfi” Ekim ayının eğitim programları arasında yer alıyor. Yeme-içme eksperi Oğul Türkkan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek “Bira 101” eğitimi ile Lager ve Ale serileri olmak üzere iki ayrı bölümden oluşacak eğitimde; toplam 14 farklı biranın tatlarını keşfedebileceksiniz. Ayrıca Artisan Ekmek’ten, Artisan Çikolata’ya, El Açması Börek’ten, Pasta Yapımı ve Çiçek Modelleme Teknikleri’ne çok özel eğitimler Ekim ayında yine MSA’da.

    19 Eylül 2016 Pazartesi 20:38
    Ekim ayında MSA'nın lezzetli workshopları ile tanışın
    Milli Eğitim Bakanlığı onayı  ve City&Guilds, Pearson/EdExcel ve Scottish Qualification Authority akreditasyonları ile uluslararası profesyonel aşçılık diploması veren Türkiye’nin lider mutfak okulu Mutfak Sanatları  Akademisi (MSA), mutfakta usta olmak isteyenlere Ekim ayında yine çok özel Workshop’lar sunuyor.

    “Mutfakta 8 Hafta” programında MSA şeflerinin öğreteceği tüm mutfak teknikleriyle kendi evinizde gerçek bir şef gibi yemek pişirmenin keyfini yakalayabilirsiniz. Program, hafta içi gelmek isteyenler için     11 Ekim - 29 Kasım 2016 tarihlerinde Salı günleri 19.00-23.00 saatlerinde, hafta sonu gelmek isteyenler için ise  
    09 Ekim - 27 Kasım 2016 tarihleri arasında Pazar günleri saat 10.00 -14.00 arasında gerçekleşecek.    Bıçak seçme, kesim ve kullanma teknikleri, tavuk pişirme yöntemleri, pirinçler ve pilavlar, Uzak Doğu wok yemekleri, soslar, çorbalar, et çeşitleri ve pişirme teknikleri, deniz ürünleri seçme, temizleme, pişirme teknikleri ile taze makarna hazırlama eğitimlerinin verildiği programın ücreti 1.850 TL. Mutfakta 8 Hafta Pastacılık ve Mutfakta 8 Hafta Pastacılık 2 programında ise pastacılıkla ilgili her detayı bilmek ve evinin pasta şefi olmak isteyenler yepyeni tariflerle tanışacak. Mutfakta 8 Hafta Pastacılıkprogramı  16 Ekim - 4 Aralık 2016 Pazar günleri 10.00-14.00 saatleri arasında Mutfakta 8 Hafta Pastacılık 2 programı ise 19 Ekim - 7 Aralık 2016 Çarşamba günleri saat 19.00 – 23.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Bu dopdolu programların ücretleri 1.550 TL.

    Yemeğin Blogunu Yazmak İsteyenlere Food Blogging Eğitimi
    Kendi yemek blog'unu hazırlayıp yemek üzerine etkili yazılar yazmak isteyenlere özel hazırlanan "Food Blogging" eğitimi ile yenilen yemeği etkili bir şekilde yazıya dökmek ya da onu en iyi şekilde fotoğraflamanın püf noktalarını öğreneceksiniz. 22 – 23 Ekim tarihleri arasında saat 10.00 – 14.30’da gerçekleşecek eğitimin ücreti 690 TL.

    MSA’dan Artisan Eğitimler
    “Artisan Çikolata” programında ister evinizde, ister kendi pastanenizde uygulayabileceğiniz çikolata reçeteleri geliştirerek, farklı çikolataların yapımını ve çikolatayla ilgili tüm incelikleri 24-25-26 Ekimtarihlerinde 3 gün boyunca 10.00-16.00 saatleri arasında öğreneceksiniz. Eğitim ücreti: 1.450 TL. “Artisan Ekmek 2” programında ise 17-21 Ekim 2016 tarihleri arasında 10.00-16.00 saatlerinde gerçekleşecek eğitim sonrasında öğreneceğiniz tekniklerle ister evinizde farklı ekmekler yaratacak, isterseniz de profesyonel işletmenizde uygulayarak işletmenize özel ekmek reçeteleri geliştirme fırsatı bulacaksınız. Eğitim ücreti: 1.850 TL.

    Yeme-İçme Eksperi Oğul Türkkan’ın Sunumu ve Anlatımı  ile Biraları Keşfedin
    Lager ve Ale serilerinin tadımı ile 2 ayrı bölümden oluşacak Bira 101 eğitiminde; toplam 14 farklı biranın tadımını yapacak, lezzetlerin malzemeler ve koşullar ile harmanlandığında nasıl ayrışabildiğine şahit olacaksınız. Bu eşsiz deneyim için 13 Ekim Perşembe günü 19.00 – 22.00 saatleri arasında buluşuyoruz. Eğitim ücreti: 160 TL.

    MSA’dan Damak Çatlatan Tatlara Yolculuk
    “El Açması Börek” Workshop’unda geleneksel yöntemleri ve malzemeleri kullanarak, kendi ellerinizle hamurunu yoğurmaktan, yine el ile açma ve pişirmeye kadar her aşamasını uygulamalı olarak deneyimleme fırsatını yakalamak mümlün. 31 Ekim Pazartesi günü 10.00-17.00 saatlerinde bulabilirsiniz. Eğitim ücreti: 550 TL. % 100 Ekşi Maya programı ile 10-11-12 Ekim tarihlerinde 10.00 – 16.00 saatleri arasında ekşi mayanın nasıl yapıldığını ve beslendiğini, buğday ve çavdarlı ekşi maya ekmeklerin hazırlanışını öğreneceksiniz.Eğitim ücreti: 1.450 TL. “Pasta Yapımı ve Çiçek Modelleme Teknikleri” eğitiminde 15 Ekim Cumartesi – 16 Ekim Pazar günlerinde  10.00 -   16.00 saatleri arasında pasta yapımı ve süsleme tekniklerinin detaylarını keşfedecek ve şeker hamuru ile çiçek modellemeyi öğreneceksiniz. Eğitim ücreti: 1.150 TL.

    Kruvasan ve Danish'te rakipsiz olmak istiyorsanız “Kruvasan & Danish” Workshop’u tam size göre.  
    22-23 Ekim günlerinde 10.00-16.00 saatleri arasında MSA’da buluşulacak programın ücreti, 900 TL.

    Günlük Workshop’lar ile Lezzet Dünyasına Yolculuk
    Cheesecake’ler: 1 Ekim Cumartesi, 10.00-14.00, 27 Ekim Perşembe, 10.00-14.00 / 160 TL
    İtalyan Mutfağı 1: 1 Ekim Cumartesi, 16.00-19.00 / 160 TL
    Burgers&Fries: 1 Ekim Cumartesi, 16.00-20.00, 17 Ekim Pazartesi, 19.00-23.00 / 170 TL
    Etler ve Pişirme Teknikleri: 2 Ekim Pazar 10.00-14.00, 10 Ekim Pazartesi 19.00-23.00 / 180 TL
    Vazgeçemediklerimiz 1: 2 Ekim Pazar, 16.00-19.00 / 160 TL
    Kahvaltı  Keyfi: 2 Ekim Pazar, 10.00-14.00 / 160 TL
    El Yapımı  Makarnalar: 3 Ekim Pazartesi, 19.00-23.00 / 170 TL
    Pie’lar Tartlar: 5 Ekim Çarşamba, 10.00-14.00 / 160 TL
    Acı  Son: 7 Ekim Cuma, 19.00-23.00 / 170 TL
    Küçük Gurme 1 (5-9 Yaş): 8 Ekim Cumartesi, 10.00-12.00 / 120 TL
    Provençal Mutfak: 8 Ekim Cumartesi, 16.00-20.00 / 160 TL
    Haftanın Yemeği: 8 Ekim Cumartesi, 16.00-21.00 / 180 TL
    Sushi: 9 Ekim Pazar 10.00-14.00, 22 Ekim Cumartesi 10.00-14.00 / 170 TL
    Çikolata Butiği: 9 Ekim Pazar, 16.00-20.00 / 160 TL
    Taco: 10 Ekim Pazartesi, 19.00-23.00 / 160 TL
    Cupcake’ler: 12 Ekim Çarşamba, 10.00-14.00 / 160 TL
    Bira 101: 13 Ekim Perşembe, 19.00-22.00 / 160 TL
    Meze: 14 Ekim Cuma, 19.00-22.00 / 160 TL
    Küçük Gurme 2 (10-14 Yaş): 15 Ekim Cumartesi, 10.00-12.00 / 120 TL
    Buharda Pişirme Teknikleri: 15 Ekim Cumartesi, 16.00-20.00 / 180 TL
    Matmazel Macaron: 15 Ekim Cumartesi, 16.00-20.00 / 160 TL
    Deniz Ürünleri ve Pişirme Teknikleri: 16 Ekim Pazar, 16.00-20.00 / 180 TL
    İtalyan Mutfağı 2: 17 Ekim Pazartesi, 19.00-22.00 / 160 TL
    Tapas: 20 Ekim Perşembe, 19.00-22.00 / 160 TL
    Kokteylle: 21 Ekim Cuma, 19.00-22.00 / 170 TL
    Pizzalar & Salatalar: 22 Ekim Cumartesi,  16.00-19.00 / 160 TL
    Şekersiz: 22 Ekim Cumartesi, 16.00-20.00 / 160 TL
    Bıçak Becerileri: 23 Ekim Pazar, 16.00-20.00 / 170 TL
    Vazgeçemediklerimiz 2: 24 Ekim Pazartesi, 19.00-23.00 / 160 TL
    İtalyan Mutfağı 3: 24 Ekim Pazartesi, 19.00-22.00 / 160 TL
    Şaraba Eşlik Edenler: 27 Ekim Perşembe, 19.00-22.30 / 210 TL

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