Milli Eğitim Bakanlığı onayı ve City&Guilds, Pearson/EdExcel ve Scottish Qualification Authority akreditasyonları ile uluslararası profesyonel aşçılık diploması veren Türkiye’nin lider mutfak okulu Mutfak Sanatları Akademisi (MSA), mutfakta usta olmak isteyenlere Ekim ayında yine çok özel Workshop’lar sunuyor.



“Mutfakta 8 Hafta” programında MSA şeflerinin öğreteceği tüm mutfak teknikleriyle kendi evinizde gerçek bir şef gibi yemek pişirmenin keyfini yakalayabilirsiniz. Program, hafta içi gelmek isteyenler için

11 Ekim - 29 Kasım 2016 tarihlerinde Salı günleri 19.00-23.00 saatlerinde, hafta sonu gelmek isteyenler için ise

09 Ekim - 27 Kasım 2016 tarihleri arasında Pazar günleri saat 10.00 -14.00 arasında gerçekleşecek.

Bıçak seçme, kesim ve kullanma teknikleri, tavuk pişirme yöntemleri, pirinçler ve pilavlar, Uzak Doğu wok yemekleri, soslar, çorbalar, et çeşitleri ve pişirme teknikleri, deniz ürünleri seçme, temizleme, pişirme teknikleri ile taze makarna hazırlama eğitimlerinin verildiği programın ücreti 1.850 TL.

Mutfakta 8 Hafta Pastacılık ve Mutfakta 8 Hafta Pastacılık 2 programında ise pastacılıkla ilgili her detayı bilmek ve evinin pasta şefi olmak isteyenler yepyeni tariflerle tanışacak. Mutfakta 8 Hafta Pastacılıkprogramı 16 Ekim - 4 Aralık 2016 Pazar günleri 10.00-14.00 saatleri arasında Mutfakta 8 Hafta Pastacılık 2 programı ise 19 Ekim - 7 Aralık 2016 Çarşamba günleri saat 19.00 – 23.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Bu dopdolu programların ücretleri 1.550 TL.





Yemeğin Blogunu Yazmak İsteyenlere Food Blogging Eğitimi

Kendi yemek blog'unu hazırlayıp yemek üzerine etkili yazılar yazmak isteyenlere özel hazırlanan "Food Blogging" eğitimi ile yenilen yemeği etkili bir şekilde yazıya dökmek ya da onu en iyi şekilde fotoğraflamanın püf noktalarını öğreneceksiniz. 22 – 23 Ekim tarihleri arasında saat 10.00 – 14.30’da gerçekleşecek eğitimin ücreti 690 TL.



MSA’dan Artisan Eğitimler

“Artisan Çikolata” programında ister evinizde, ister kendi pastanenizde uygulayabileceğiniz çikolata reçeteleri geliştirerek, farklı çikolataların yapımını ve çikolatayla ilgili tüm incelikleri 24-25-26 Ekimtarihlerinde 3 gün boyunca 10.00-16.00 saatleri arasında öğreneceksiniz. Eğitim ücreti: 1.450 TL.

“Artisan Ekmek 2” programında ise 17-21 Ekim 2016 tarihleri arasında 10.00-16.00 saatlerinde gerçekleşecek eğitim sonrasında öğreneceğiniz tekniklerle ister evinizde farklı ekmekler yaratacak, isterseniz de profesyonel işletmenizde uygulayarak işletmenize özel ekmek reçeteleri geliştirme fırsatı bulacaksınız. Eğitim ücreti: 1.850 TL.



Yeme-İçme Eksperi Oğul Türkkan’ın Sunumu ve Anlatımı ile Biraları Keşfedin