MSA’dan Damak Çatlatan Tatlara Yolculuk
“El Açması Börek” Workshop’unda geleneksel yöntemleri ve malzemeleri kullanarak, kendi ellerinizle hamurunu yoğurmaktan, yine el ile açma ve pişirmeye kadar her aşamasını uygulamalı olarak deneyimleme fırsatını yakalamak mümlün. 31 Ekim Pazartesi günü 10.00-17.00 saatlerinde bulabilirsiniz. Eğitim ücreti: 550 TL. % 100 Ekşi Maya programı ile 10-11-12 Ekim tarihlerinde 10.00 – 16.00 saatleri arasında ekşi mayanın nasıl yapıldığını ve beslendiğini, buğday ve çavdarlı ekşi maya ekmeklerin hazırlanışını öğreneceksiniz.Eğitim ücreti: 1.450 TL. “Pasta Yapımı ve Çiçek Modelleme Teknikleri” eğitiminde 15 Ekim Cumartesi – 16 Ekim Pazar günlerinde 10.00 - 16.00 saatleri arasında pasta yapımı ve süsleme tekniklerinin detaylarını keşfedecek ve şeker hamuru ile çiçek modellemeyi öğreneceksiniz. Eğitim ücreti: 1.150 TL.
Kruvasan ve Danish'te rakipsiz olmak istiyorsanız “Kruvasan & Danish” Workshop’u tam size göre.
22-23 Ekim günlerinde 10.00-16.00 saatleri arasında MSA’da buluşulacak programın ücreti, 900 TL.
Günlük Workshop’lar ile Lezzet Dünyasına Yolculuk
Cheesecake’ler: 1 Ekim Cumartesi, 10.00-14.00, 27 Ekim Perşembe, 10.00-14.00 / 160 TL
İtalyan Mutfağı 1: 1 Ekim Cumartesi, 16.00-19.00 / 160 TL
Burgers&Fries: 1 Ekim Cumartesi, 16.00-20.00, 17 Ekim Pazartesi, 19.00-23.00 / 170 TL
Etler ve Pişirme Teknikleri: 2 Ekim Pazar 10.00-14.00, 10 Ekim Pazartesi 19.00-23.00 / 180 TL
Vazgeçemediklerimiz 1: 2 Ekim Pazar, 16.00-19.00 / 160 TL
Kahvaltı Keyfi: 2 Ekim Pazar, 10.00-14.00 / 160 TL
El Yapımı Makarnalar: 3 Ekim Pazartesi, 19.00-23.00 / 170 TL
Pie’lar Tartlar: 5 Ekim Çarşamba, 10.00-14.00 / 160 TL
Acı Son: 7 Ekim Cuma, 19.00-23.00 / 170 TL
Küçük Gurme 1 (5-9 Yaş): 8 Ekim Cumartesi, 10.00-12.00 / 120 TL
Provençal Mutfak: 8 Ekim Cumartesi, 16.00-20.00 / 160 TL
Haftanın Yemeği: 8 Ekim Cumartesi, 16.00-21.00 / 180 TL
Sushi: 9 Ekim Pazar 10.00-14.00, 22 Ekim Cumartesi 10.00-14.00 / 170 TL
Çikolata Butiği: 9 Ekim Pazar, 16.00-20.00 / 160 TL
Taco: 10 Ekim Pazartesi, 19.00-23.00 / 160 TL
Cupcake’ler: 12 Ekim Çarşamba, 10.00-14.00 / 160 TL
Bira 101: 13 Ekim Perşembe, 19.00-22.00 / 160 TL
Meze: 14 Ekim Cuma, 19.00-22.00 / 160 TL
Küçük Gurme 2 (10-14 Yaş): 15 Ekim Cumartesi, 10.00-12.00 / 120 TL
Buharda Pişirme Teknikleri: 15 Ekim Cumartesi, 16.00-20.00 / 180 TL
Matmazel Macaron: 15 Ekim Cumartesi, 16.00-20.00 / 160 TL
Deniz Ürünleri ve Pişirme Teknikleri: 16 Ekim Pazar, 16.00-20.00 / 180 TL
İtalyan Mutfağı 2: 17 Ekim Pazartesi, 19.00-22.00 / 160 TL
Tapas: 20 Ekim Perşembe, 19.00-22.00 / 160 TL
Kokteylle: 21 Ekim Cuma, 19.00-22.00 / 170 TL
Pizzalar & Salatalar: 22 Ekim Cumartesi, 16.00-19.00 / 160 TL
Şekersiz: 22 Ekim Cumartesi, 16.00-20.00 / 160 TL
Bıçak Becerileri: 23 Ekim Pazar, 16.00-20.00 / 170 TL
Vazgeçemediklerimiz 2: 24 Ekim Pazartesi, 19.00-23.00 / 160 TL
İtalyan Mutfağı 3: 24 Ekim Pazartesi, 19.00-22.00 / 160 TL
Şaraba Eşlik Edenler: 27 Ekim Perşembe, 19.00-22.30 / 210 TL
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