Yemek yeme tutkumuz giderek artıyor. Gıda maddelerimizi kendimiz üretmek için yollar araştırıyoruz, yemeklerimizin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyoruz, gastronomik yeni tatlar için seyahat ediyoruz ve eskisinden daha çok yemek kitapları satın alıyoruz. Ama aynı zamanda gıda maddeleri, yaşadığımız gezegene en büyük zarar veren unsurlardan biri haline geldi. Gıda artığı ve karbon emisyonunun yanı sıra giderek artarken obezite, diyabet ve yetersiz beslenme de daha büyük problemler olarak karşımıza çıkıyor. Kısacası mükemmel gıda için iştahımız artıyor ama aynı zamanda değişim için hala çok yolumuz var.



Yaklaşık bir asırdır ev aletleri sektörüne öncülük eden Electrolux, herkes için sağlık ve iyiliği artırmaya dair taahhüdünü yerine getirmek için Electrolux Ideas Lab yarışmasını başlattı. Electrolux, Ideas Lab ile yenilikçiliği daha öteye taşıyor ve tüm dünyadaki tüketiciler için “gıda” ya dair yaratıcı fikirler sağlamayı hedefliyor. Daha sağlıklı ve doğaya karşı duyarlılıktan taviz vermeyen bir gelecek için gıdaya olan tutku kilit bir konu ve bu da her evin kalbi olan mutfakta başlıyor.



Electrolux Başkan ve CEO’su Jonas Samuelson, “Electrolux Ideas Lab ile ev ve günlük yaşamla ilgili yaratıcılığı ve sıra dışı düşünmeyi tetiklemeyi hedefliyoruz. Bu yarışma yaratıcı fikir sahiplerini arıyor ve onların fikirlerini daha ileriye taşımalarına imkan veriyor” diye konuştu. Electrolux Ideas Lab, tüm dünyadaki insanların daha lezzetli, sağlıklı ve doğaya karşı duyarlılıktan taviz vermeyen ev yapımı yemeklerden keyif almalarına ilham verecek fikirlere odaklanan bir yarışma. Yarışmaya akıllı telefon uygulamaları, yemek paylaşım programları, yenilikçi tarif koleksiyonları, mutfak aletleri, mutfağa dair ipuçları ya da tamamen düşünülmüş iş modelleri ile başvuru yapılabiliyor.



Electrolux Ideas Lab’e 18 yaş üzeri herkes başvurabiliyor

Electrolux Ideas Lab’e 18 yaş üzerindeki herkes başvuru yapabiliyor. Başvurular 15 Ağustos – 3 Ekim tarihleri arasında tek ya da 2 kişilik ekipler halinde yapılabiliyor. Fikrinizi anlattığınız 30 saniyelik bir video ve kısa bir açıklama metniniwww.electroluxideaslab.com adresine yükledikten sonra başvurunuz alınıyor. Videonuzda olabildiğince yaratıcı olmanız ve düşüncenizi mümkün olan en ikna edici şekilde ifade etmeniz öneriliyor. Yarışmaya İngilizce olarak başvurulabiliyor.

Önemli tarihler:

18 Ekim: En iyi 50 fikir açıklanacak

17 Kasım: En iyi 10 fikir açıklanacak

28 Kasım: Kazanan açıklanacak



Ödül: 10.000 Euro ve Stockholm gezisi

Electrolux uzmanları tarafından belirlenecek finalist 10.000 Euro para ödülünün sahibi olacak. Ayrıca fikirlerini geliştirmek ve hayata geçirmek için büyük bir fırsat olan dünyanın girişim başkenti Stockholm’da bir hafta konaklama imkanı yakalayacak. Kazanan yarışmacılar Electrolux’ün yönetici ve uzmanlarıyla ve en başarılı İskandinav girişimcileriyle bir araya gelerek onlardan yaratıcı fikirlerini şekillendirip piyasaya sunmak üzere ilham verici tavsiyeler alabilecek.



Her fikir değerli

Electrolux Ideas Lab, global bir yarışma olarak bügüne kadar mutfakla ilgili farklı deneyimleri olmuş ve hem bugünün hem de geleceğin tüketicilerine uygun olabilecek yaratıcı hedefleri olan insanlardan çeşitli başvurular bekliyor. Tüm fikirler Electrolux’ün yenilikçiliğe dair çalışmalar için bir ilham olarak kaydedilecek. Electrolux’ün portföyüne uygun ve geliştirilebilecek tüm fikirler sonraki dönemlerde tekrar değerlendirilebilecek.

www.electroluxideaslab.com