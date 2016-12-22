Müzik hayatına çok erken yaşta başlayan, altı dilde söylediği birbirinden güzel şarkılarla gönüllere taht kuran Linet, enerjisi ve keyifli sohbetiyle Electrolux Profesyonel Mutfağı’nın yıldızı oldu. Türk Sanat Müziği ve arabeskin ünlü sesi Linet, mutfaktaki hünerlerini sergileyerek, Electrolux Profesyonel’in air-o-steam Touchline Kombi Fırınları’nda etli biber dolması pişirdi. Linet ve Electrolux Profesyonel ekibi Linet’in pişirdiği yemeği yiyerek, öğle yemeğinde hep beraber keyifli vakit geçirdiler.

Electrolux Profesyonel’in Ünlüler Mutfağı daha önce de Selami Şahin, Cahit Berkay, Demir Demirkan, Pelin Öztekin, İskender Paydaş, Aslıhan Güner Kılıç, Doğukan Manço, Nergis Kumbasar ve Onur Büyüktopçu gibi isimleri ağırlamıştı.