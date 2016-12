Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği - TUSİD'in her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeği dün akşam CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul’da gerçekleştirildi. İftar yemeği, TUSİD üyeleri ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Vehbi Varlık, Tahsin Öztiryaki, Semih Orcan, İsmail Erdoğan gibi eski TUSİD başkanları ve duayen isimlerin sohbetleriyle renk kattığı yemeğe sektör temsilcilerinin yoğun katılımı dikkat çekti.Boğaz manzarası eşliğinde keyifle yenen iftar yemeğinin açılış konuşmasını TUSİD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Bilge yaptı. Son dönemde yaşanan terör olaylarıyla ilgili üzüntüsünü dile getirerek konuşmasına başlayan Bilge şunları söyledi: “Değerli TUSİD üyeleri, TUSİD dostları, geleneksel TUSİD iftarımızda hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle terör saldırılarında şehit olan asker ve emniyet görevlilerimize ve vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Sıkıntı süreçlerden geçmekte olan ülke ekonomisinin düzlüğe çıkması için hepimiz var gücümüzle çalışmaktayız. Çevre ülkeler arasında birinci, Avrupa’da ise ikinci büyük üretici konumuna ulaşan Türkiye endüstriyel mutfak sektörü, hedeflerine yaklaşmıştır. 1,5 milyar Dolara yakın bir rakamla hızla ilerliyoruz. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz birlik ve beraberliğimizi bütünlüğümüzü koruyup geliştirdiğimiz zaman, sektörümüzün önündeki hedeflerin gerçekleşmemesi için hiçbir neden kalmayacaktır. Bu yıl düzenlenecek olan Hostech by TUSİD Fuarı’nda bu rakamları yükseltmek için yoğun çalışmalar içerisindeyiz. Henüz yerini almayan arkadaşlar varsa elini çabuk tutsunlar. Önemli sürprizlerimiz var. Büyük etkinliklerimiz olacak. Bu yüzden bir an evvel yerinizi alınız. Sizleri bu fuarımızda aramızda görmek istiyoruz. Ben bu duygu ve düşüncelerle iftar programımıza katılarak bizleri şereflendiren tüm misafirlerimize şahsım ve TUSİD ailesi olarak teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.”