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    • Eski Büyükdere İskelesi'nin ruhu yeniden canlanıyor

    İstanbul, tarihi dokusu korunarak modern zamana uyarlanan yeni bir ‘Etkinlik Merkezi’ne kavuşuyor. Eski Büyükdere İskelesi, orijinaline sadık kalarak restore edilen yeni yüzü ve deneyimli kadrosuyla düğün, davet ve toplantılar için Sarıyer - Büyükdere’de yeni buluşma noktası olmaya hazırlanıyor.

    22 Mart 2016 Salı 13:01
    Eski Büyükdere İskelesi'nin ruhu yeniden canlanıyor

    Osmanlı döneminin ünlü mimarlarından Ali Talat Bey’in imzasını taşıyan, 1850’li yıllarda İstanbul’a vapur iskelesi olarak hizmet veren Büyükdere İskelesi, 30 yıllık bir molanın ardından, Nisan ayında, kentin yeni ‘Etkinlik Merkezi’ olarak kapılarını açıyor. Üç  yıl süren ve tarihi doku dikkate alınarak ilerlenen restorasyon sonrasında Eski Büyükdere İskelesi; düğün, davet ve toplantılar için yeni buluşma noktası olmaya hazırlanıyor. Rüya gibi düğünler, eşsiz Boğaz manzarasının eşlik edeceği unutulmaz nikah törenleri, nişan, kına, sünnet gibi her tür özel davet için modern yüzü ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Eski Büyükdere İskelesi, misafirlerini, 300 kişi kapasiteli 330 metrekarelik ferah terası ile 380 metrekarelik ve 350 kişilik kapalı alanında ağırlıyor.


    Boğaz manzaralı verimli toplantıların da adresi: Eski Büyükdere İskelesi
    Şehrin yeni çekim merkezi Sarıyer’in Piyasa Caddesi’nde yer alan Eski Büyükdere İskelesi, ayrıca beş adet toplantı salonuyla ulusal ve uluslararası birçok toplantıyı, yepyeni bir solukla gerçekleştirmek için hazırlıklarını tamamladı. İstanbul’un tarihi iki semtinin adını taşıyan Kuzguncuk ve Göksu salonları ise her türlü eğitim, atölye çalışması ve etkinlik için kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Eski Büyükdere İskelesi’nin içinde misafirlerin kuaför, şarküteri, pastane, aktar, kasap, mezeci ve fotoğrafçı gibi taleplerini tek çatı altında karşılamalarını sağlayacak bir pasaj ve ön kısımda ise Boğaz manzarasına hakim Mai-Bistro adında cafe-restoran hizmet verecek.


    www. Eskibuyukdereiskelesi.com

    Anahtar Kelimeler: Eski Büyükdere İskelesi

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