Boğazın en güzel yerinde, Sortie’nin içinde yer alan Etna Steak Restoran, özel günlerinde misafirlerine farklı menü seçenekleri ve belirli sayıdaki grup rezervasyonları için indirimli fiyat imkanları sunarak lezzet ve eğlenceyi bir arada sunmaya devam ediyor. Etna Steak Restoran, boğaz manzarası eşliğinde doğum günü, mezuniyet, yıldönümü, evlilik ve şirket yemekleri gibi özel günleri kutlamayı ve eğlenceli vakit geçirmeyi lüks olmaktan çıkarıyor. Özel anları unutulmaz kılmak amacıyla bir araya gelen misafirlerine zengin mönü seçeneklerini uygun fiyatlarla sunuyor.





Tam bir lezzet tutkunu ve yeni tatlar keşfetme meraklısı olan Etna Steak’in sahibi Serdar Uşaklı, “Dünya mutfağından seçkin lezzetlerin sunulduğu menülerimiz aylar süren titiz bir çalışmayla hazırlanırken, tamamen organik ve kaliteli ürünler kullanıyoruz. Özellikle et yemeğinde pişirme tekniklerinin ve marinasyon yöntemlerinin yanı sıra et seçimi de büyük önem arz etmektedir. Özellikle Balıkesir ile Afyon yörelerindeki etlerin daha lezzetli olmasından dolayı biz de özel besi çiftliklerinde yetiştirilen 18-24 aylık erkek büyükbaş hayvanlar arasından etlerimizi temin ediyoruz” dedi.





Yeni lezzet arayışlarımız devam edecek