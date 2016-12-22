Boğazın en güzel yerinde, Sortie’nin içinde yer alan Etna Steak Restoran, özel günlerinde misafirlerine farklı menü seçenekleri ve belirli sayıdaki grup rezervasyonları için indirimli fiyat imkanları sunarak lezzet ve eğlenceyi bir arada sunmaya devam ediyor. Etna Steak Restoran, boğaz manzarası eşliğinde doğum günü, mezuniyet, yıldönümü, evlilik ve şirket yemekleri gibi özel günleri kutlamayı ve eğlenceli vakit geçirmeyi lüks olmaktan çıkarıyor. Özel anları unutulmaz kılmak amacıyla bir araya gelen misafirlerine zengin mönü seçeneklerini uygun fiyatlarla sunuyor.
Tam bir lezzet tutkunu ve yeni tatlar keşfetme meraklısı olan Etna Steak’in sahibi Serdar Uşaklı, “Dünya mutfağından seçkin lezzetlerin sunulduğu menülerimiz aylar süren titiz bir çalışmayla hazırlanırken, tamamen organik ve kaliteli ürünler kullanıyoruz. Özellikle et yemeğinde pişirme tekniklerinin ve marinasyon yöntemlerinin yanı sıra et seçimi de büyük önem arz etmektedir. Özellikle Balıkesir ile Afyon yörelerindeki etlerin daha lezzetli olmasından dolayı biz de özel besi çiftliklerinde yetiştirilen 18-24 aylık erkek büyükbaş hayvanlar arasından etlerimizi temin ediyoruz” dedi.
Yeni lezzet arayışlarımız devam edecek
Damaklarda iz bırakan lezzetteki zengin mönülerinin otoriteler tarafından beğenilmesinin mutluluk yarattığını belirten Uşaklı, Türk Mutfağı'na yeni lezzetler kazandırma arayışlarının devam edeceğini de sözlerine ekledi. Ödüllü Şef Kemal Kabadayı ve deneyimli kadrosuyla dikkat çeken Etna Steak Restoran, et yemeklerindeki marina yöntemleri ve kendine has özel sosları ile geleneksel lezzetlere farklı formlar kazandırmakta. Kalite ve doğallıktan ödün vermeyen zengin mönüsüyle fark yaratmaya devam ediyor. Mönüdeki dikkat çeken ana yemeklerden bazıları şu şekilde; 22 gün boyunca özel sosta bekletilen Etna Lokum, bonfile ve köftenin düğünü diye tanımlanan Etna Bonfile Köfte, New York Steak, Dallas Steak ve Etna Sushi, Antrikot. Mönü içerikleri ise sekiz çeşit meze başlangıç tabağı, ara sıcak olarak Etna Börek, Mitte Köfte, mevsim yeşillikli salata, ana yemek olarak Etna Köfte ve dağ kekikli tavuk ızgara, son olarak meyve tabağı şeklinde.
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