22 Aralık 2016 Perşembe
  • Ana Sayfam Yap
  • Favorilere Ekle
  • Künye
  • İletişim

    • Foodpairing.com’un Türkiye’deki lisanslı temsilcisi Gastronometro oldu

    Metro Toptancı Market bünyesinde faaliyet gösteren Gastronometro, gastronomi dünyasını farklı bir boyuta taşıyan tat eşleşmesi (food pairing) yaklaşımının duayen kurumu foodpairing.com ile önemli bir işbirliğine imza atarak, foodpairing.com’un Türkiye’deki lisanslı temsilcisi oldu.

    22 Nisan 2016 Cuma 15:19
    Foodpairing.com’un Türkiye’deki lisanslı temsilcisi Gastronometro oldu
    Metro Toptancı Market’in Türkiye’nin öncü gastronomi platformu olmak hedefiyle hayata geçirdiği gastronomi merkezi Gastronometro; dünya gastronomisinin yükselen akımı olan tat eşleşmesinin duayen kurumu foodpairing.com’la hayata geçirdiği işbirliği ile kurumun Türkiye’deki lisanslı temsilcisi ve çalışma alanı oldu. Foodpairing.com ile imzalanan özel anlaşma kapsamında Gastronometro’da düzenlenecek periyodik foodpairing.com eğitimleri ile Türk şefleri sektördeki yeni tat keşifleri konusunda güncel bilgilerle buluşacak. Bunların yanı sıra foodpairing.com’un kullandığı veri tabanı Gastronometro’nun kullanımına açılacak. Türkiye’deki şeflere foodpairing.com üyeliği ücretsiz olarak temin edilirken, şefler kendi mutfaklarının gelişimi için bu veri tabanından faydalanabilecekler.

    Gastronomi dünyasının önemli kurumları ile hayata geçirdiği işbirliklerine foodpairing.com ile devam eden Gastronometro, Türk şeflerinin gelişimi için önemli bir merkez olarak gastronomiye gönül verenlerin buluşma noktası olma misyonunu kararlılıkla sürdürüyor.

    İşbirliği çerçevesinde ilk etkinliğini 20-21 Nisan tarihlerinde Gastronometro’da gerçekleştiren foodpairing.com’un Pazarlama ve İş Geliştirme Yöneticisi Marie Haspeslagh, Gastronometro şefleri ile birlikte tat eşleşmesi dünyasının şaşırtıcı lezzet buluşmalarıyla ezberleri bozdu. 

    Anahtar Kelimeler: Metro Toptancı MarketGastronometroFoodpairing.com

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    E-Dergi   Dosya
    Gastronomi Dergisi   Gastronomi Abonelik
    Gastronomi Dergisi ipad
    Gastronomi Dergisi Abonelik
    EN ÇOK OKUNANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    © Copyright 2016 Gastronomi Dergisi