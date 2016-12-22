Metro Toptancı Market’in Türkiye’nin öncü gastronomi platformu olmak hedefiyle hayata geçirdiği gastronomi merkezi Gastronometro; dünya gastronomisinin yükselen akımı olan tat eşleşmesinin duayen kurumu foodpairing.com’la hayata geçirdiği işbirliği ile kurumun Türkiye’deki lisanslı temsilcisi ve çalışma alanı oldu. Foodpairing.com ile imzalanan özel anlaşma kapsamında Gastronometro’da düzenlenecek periyodik foodpairing.com eğitimleri ile Türk şefleri sektördeki yeni tat keşifleri konusunda güncel bilgilerle buluşacak. Bunların yanı sıra foodpairing.com’un kullandığı veri tabanı Gastronometro’nun kullanımına açılacak. Türkiye’deki şeflere foodpairing.com üyeliği ücretsiz olarak temin edilirken, şefler kendi mutfaklarının gelişimi için bu veri tabanından faydalanabilecekler.



Gastronomi dünyasının önemli kurumları ile hayata geçirdiği işbirliklerine foodpairing.com ile devam eden Gastronometro, Türk şeflerinin gelişimi için önemli bir merkez olarak gastronomiye gönül verenlerin buluşma noktası olma misyonunu kararlılıkla sürdürüyor.