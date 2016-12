Dünyanın önde gelen lüks otel zincirlerinden Four Seasons’ın bünyesinde yaklaşık 17 yıldır çalışan Nihat Yücel, Haziran 2016 itibariyle yeni görevine başladı. İyi derecede İngilizce bilen Yücel, İstanbul Üniversitesi’nde Turizm Ekonomisi, MBA ve Florida Üniversitesi’nde (FIU) Konaklama Yönetimi üzerine yüksek lisans programlarını tamamlamıştır. Öğrencilik yıllarında mühendis olmak isteyen Yücel, eğitimine destek sağlamak için Etap Marmara Oteli’nde ilk profesyonel çalışma hayatına başlamıştır. Birlikte yürüttüğü beş yıllık çalışma ve öğrencilik döneminin son yılında bir fabrikada aldığı eğitim sonrasında gönlünü otelciliğe kaptırdığına emin olmuştur. “Bir ay içinde mühendisliğin bana göre olmadığını anladım. Otelci olmayı sevmiştim. Yiyecek ve içecek bölümünde olmayı istemiştim.” Kendini bu alanda geliştirmek isteyen Yücel, üçüncü yüksek lisans programını Florida Üniversitesi’nde Konaklama Yönetimi üzerine tamamlamıştır. Virginia’da, The Ritz-Carlton Tysons Corner otelinde çalıştıktan sonra, 1999 yılında İstanbul’daki Four Seasons Hotel Sultanahmet ekibine katılmıştır. Otelin, yiyecek ve içecek departmanında ilk restoran tanıtımlarını gerçekleştirerek işe başlamıştır.

Nihat Yücel Sultanahmet’teki Yiyecek ve İçecek Müdürü görevinden 2007 yılında ayrılarak, markanın İstanbul’daki ikinci oteli olarak açılan Four Seasons Hotel Bosphorus’a Yiyecek ve İçecek Müdürü olmuştur. “Sonra alışılmadık bir şey yaptık”, diyen Yücel, “odalardan sorumlu yönetici ile görevlerimizi değiştik.” Odalarla ilgili bir deneyimi olmamasına rağmen iki yıl boyunca bu birimi başarıyla yöneten Yücel, 2014 yılında Four Seasons Hotel Bosphorus’ta Otel Müdürü görevine yükselmiştir. 2014 yılında Resort Müdürü olarak görev yapmak üzere Four Seasons Resort Seychelles’e atanan Yücel, Sultanahmet’teki Otel Müdürü görevi için, esasen 1999 yılında katıldığı Four Seasons Sultanahmet ekibine, otelin 20.yılını kutladığı 2016 yılında tekrar dahil olmuştur.



www.fourseasons.com