‘Sürdürülebilir Gelecek İçin Sürdürülebilir Gıda’ ’ilkesiyle gelişim modellerinin ortaya koyulması ve gelişim modellerine yön verecek çalışmalar yapılması amaçlanan konferansta; kamu, özel sektör, bilim ve sivil toplum alanlarından gelen tüm paydaşlar, bugünün gıda ile ilgili sorunlarına bütünsel bir yaklaşımla öncülük etmeyi, sürdürülebilir gıda dönüşümünü, değişen parametrelerive hedefleri, gıda sektöründe değişen iş modelleri ve tüketici davranışlarını tartışacak.

Seçkin konuşmacılar, gıda sektörüne yön verecek bir gündem

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Pakdil, FAO Türkiye Temsilcisi YurikoShojive gıda sanayinin lider kuruluşlarının ve kamunun temsilcileri ile akademisyenlerden 40 ı aşan seçkin konuşmacının ana salon ve paralel salon oturumları ile hazır bulunacağı Sürdürülebilir Gıda Konferansı’nda ayrıca sürdürülebilir gıda için yeni yasal düzenlemeler ve teşvikler, tüketici davranışları ile gelen değişim, sürdürülebilir gıda için finansman, sürdürülebilir tedarik zinciri, sürdürülebilir gıda için tarımın önemi ve yerel gıdaların korunması gibi pek çok konu gündemde olacak.

Sürdürülebilir Gıda Konferansı ile ilgili detaylı bilgiye ve konferans katılım başvurusuna www.surdurulebilirgidakonferansi.com’dan ulaşabilirsiniz...