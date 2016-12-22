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    • Gıda sektörü ‘sürdürülebilir’ üretim ve tüketim ekseninde dönüşümü tartışacak

    Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası-TÜGİS ve Sürdürülebilirlik Akademisi iş birliğinde gerçekleştirilecek olan ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in de katılması beklenilen ‘’Sürdürülebilir Gıda Konferansı’, ikinci yılında Dünya Gıda Günü Buluşması ile birleştirilerek özel bir anlam kazanıyor. Gıda sektörünün tüm paydaşlarıyla 18 Ekim’de İstanbul Swissotel’de gerçekleşecek konferans, iş dünyası, kamu, bilim ve sivil toplum alanlarından lider ve uzmanları buluşturarak, sektörün sürdürülebilir üretim ve tüketim ekseninde dönüşümü için bir bilgi paylaşım ve işbirliği platformu sunmayı hedefliyor.

    04 Ekim 2016 Salı 11:46
    Gıda sektörü ‘sürdürülebilir’ üretim ve tüketim ekseninde dönüşümü tartışacak
    Yeni dünya ekonomisinden tüketici davranışlarına; sürdürülebilir tarımdan tedarik zincirine, gıda kayıplarının azaltılmasından organik gıdaya, ambalaj dönüşümünden değişen iş modellerine kadar gıda sektörünü ilgilendiren tüm konular, 18 Ekim’de İstanbul Swissotel’de düzenlenecek Sürdürülebilir Gıda Konferansı’nda tartışmaya açılıyor. Sürdürülebilir Gıda Konferansı 2016’da,T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, T.C. Kalkınma Bakanlığı, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ayrıca Gıda ve Tarım Örgütü-FAO işbirliklerinin yanı sıra özel sektörün önemli markaları da çözüm ortağı olarak yer alıyor.

    ‘Sürdürülebilir Gelecek İçin Sürdürülebilir Gıda’ ’ilkesiyle gelişim modellerinin ortaya koyulması ve gelişim modellerine yön verecek çalışmalar yapılması amaçlanan konferansta; kamu, özel sektör, bilim ve sivil toplum alanlarından gelen tüm paydaşlar, bugünün gıda ile ilgili sorunlarına bütünsel bir yaklaşımla öncülük etmeyi, sürdürülebilir gıda dönüşümünü, değişen parametrelerive hedefleri, gıda sektöründe değişen iş modelleri ve tüketici davranışlarını tartışacak.

    Seçkin konuşmacılar, gıda sektörüne yön verecek bir gündem
    T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Pakdil, FAO Türkiye Temsilcisi YurikoShojive gıda sanayinin lider kuruluşlarının ve kamunun  temsilcileri  ile  akademisyenlerden 40 ı aşan seçkin konuşmacının ana salon ve paralel salon oturumları ile hazır bulunacağı Sürdürülebilir Gıda Konferansı’nda ayrıca sürdürülebilir gıda için yeni yasal düzenlemeler ve teşvikler, tüketici davranışları ile gelen değişim, sürdürülebilir gıda için finansman, sürdürülebilir tedarik zinciri, sürdürülebilir gıda için tarımın önemi ve yerel gıdaların korunması gibi pek çok konu gündemde olacak.

    Sürdürülebilir Gıda Konferansı ile ilgili detaylı bilgiye ve konferans katılım başvurusuna www.surdurulebilirgidakonferansi.com’dan ulaşabilirsiniz...

    Anahtar Kelimeler: Gıda Sektörü

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