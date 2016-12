d.ream Executive Şefi Ali Ronay'ın Hint yemek kültürüyle ilgili paylaşımlarıyla, 11 Ekim Salı günü saat 19:00'da Go Meso'da gerçekleşecek olan atölye çalışmasında Hint mutfağının püf noktalarıyla hazırlanan eşsiz lezzetlerin tadımı gerçekleşecek. Baharat ve sos kullanımlarından marinasyona, pişirme tekniklerinden tandooriye kadar Hint mutfağının pek çok yönü ile keşfedileceği atölye çalışması, lezzet dedektiflerini bir araya getiriyor. Kendi mutfaklarının şefi olanlar; Hint Kültürü Atölyesi'yle, hem yeni bilgiler edinecek hem de Hint mutfağından farklı lezzetleri deneyimleme imkânı bulacaklar. Go Meso'nun keyifli kış bahçesi, iki saat sürecek ve lezzet şölenine dönüşecek atölye çalışmasına ev sahipliği yapacak. Rezervasyonun gerekli olduğu atölye çalışması 12 kişi ile sınırlı olacak.



Özgün Asya kültürüne ait yemekleri yakından tanımak isteyen lezzet kâşiflerinin buluşma noktası haline gelen Go Meso, damak zevkini özgür bırakanları Hint Kültürü Atölyesi'ne bekliyor. Katılım ücreti 130 TL'dir.





İletişim: 0212 345 58 88





