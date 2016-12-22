22 Aralık 2016 Perşembe
  • Ana Sayfam Yap
  • Favorilere Ekle
  • Künye
  • İletişim

    • Go Meso'nun lezzetli etkinlikleri Hint Kültürü Atölyesi ile devam ediyor

    Özgün tarzı ve Çin, Hint, Moğol gibi farklı mutfakların geleneksel pişirme teknikleri ile hazırlanan lezzetleriyle, misafirlerine unutamayacakları deneyimler sunan Go Meso, Hint Kültürü Atölyesi'yle farklı coğrafyaların mutfak sırlarını paylaşmaya devam ediyor.

    19 Eylül 2016 Pazartesi 20:05
    Go Meso'nun lezzetli etkinlikleri Hint Kültürü Atölyesi ile devam ediyor

    d.ream Executive Şefi Ali Ronay'ın Hint yemek kültürüyle ilgili paylaşımlarıyla, 11 Ekim Salı günü saat 19:00'da Go Meso'da gerçekleşecek olan atölye çalışmasında Hint mutfağının püf noktalarıyla hazırlanan eşsiz lezzetlerin tadımı gerçekleşecek. Baharat ve sos kullanımlarından marinasyona, pişirme tekniklerinden tandooriye kadar Hint mutfağının pek çok yönü ile keşfedileceği atölye çalışması, lezzet dedektiflerini bir araya getiriyor. Kendi mutfaklarının şefi olanlar; Hint Kültürü Atölyesi'yle, hem yeni bilgiler edinecek hem de Hint mutfağından farklı lezzetleri deneyimleme imkânı bulacaklar. Go Meso'nun keyifli kış bahçesi,  iki saat sürecek ve lezzet şölenine dönüşecek atölye çalışmasına ev sahipliği yapacak. Rezervasyonun gerekli olduğu atölye çalışması 12 kişi ile sınırlı olacak.

    Özgün Asya kültürüne ait yemekleri yakından tanımak isteyen lezzet kâşiflerinin buluşma noktası haline gelen Go Meso, damak zevkini özgür bırakanları Hint Kültürü Atölyesi'ne bekliyor. Katılım ücreti 130 TL'dir.


    İletişim: 0212 345 58 88

    Anahtar Kelimeler: Go Meso

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    E-Dergi   Dosya
    Gastronomi Dergisi   Gastronomi Abonelik
    Gastronomi Dergisi ipad
    Gastronomi Dergisi Abonelik
    EN ÇOK OKUNANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    © Copyright 2016 Gastronomi Dergisi