23 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek Hellmanns Burger Fest, süresince birbirinden lezzetli hamburgerleri anlaşmalı burger mekanlarında, Hellmanns'ın dünyanın 1 numaralı mayonez (2015 Uluslararası Euromonitor verilerine göre) ve lezzeti zirveye çıkaran soslarıyla deneyimleyecek olan burger severleri çeşitli etkinlikler, hediyeler ve sürprizler bekliyor. Bir hafta boyunca anlaşmalı burger mekanlarında hamburgere doyacak olan burger severler ayrıca 1 Ekim Cumartesi ve 2 Ekim Pazar günü düzenlenecek Burger Fest Party Weekend etkinlikleriyle de eğlenceyi doruğa taşıyacak. Burger Fest Party Weekend kapsamında tüm ziyaretçiler, canlı müzik eşliğinde tematik burgerleri deneyimleyebilecek, ünlü şefler eşliğinde burger ve sos workshopları gibi eğlenceli aktivitelere de katılabilecekler.



Hellmanns Burger Fest; burgerin lezzetli bir o kadar da zengin dünyasını keşfetmek, birbirinden lezzetli sosları deneyimlemek, doyasıya eğlenmek ve çeşitli hediyeler kazanmak için tüm burger severleri bekliyor.