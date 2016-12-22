22 Aralık 2016 Perşembe
  • Ana Sayfam Yap
  • Favorilere Ekle
  • Künye
  • İletişim

    • Hellmann's Burger Fest 2'nci kez burger severlerle buluşuyor

    Türkiye'nin ilk burger festivali olan Hellmanns Burger Fest, 23 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında burger severlerle ikinci kez bir araya geliyor.

    26 Ağustos 2016 Cuma 12:15
    Hellmann's Burger Fest 2'nci kez burger severlerle buluşuyor
    23 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek Hellmanns Burger Fest, süresince birbirinden lezzetli hamburgerleri anlaşmalı burger mekanlarında, Hellmanns'ın dünyanın 1 numaralı mayonez (2015 Uluslararası Euromonitor verilerine göre) ve lezzeti zirveye çıkaran soslarıyla deneyimleyecek olan burger severleri çeşitli etkinlikler, hediyeler ve sürprizler bekliyor. Bir hafta boyunca anlaşmalı burger mekanlarında hamburgere doyacak olan burger severler ayrıca 1 Ekim Cumartesi ve 2 Ekim Pazar günü düzenlenecek Burger Fest Party Weekend etkinlikleriyle de eğlenceyi doruğa taşıyacak. Burger Fest Party Weekend kapsamında tüm ziyaretçiler, canlı müzik eşliğinde tematik burgerleri deneyimleyebilecek, ünlü şefler eşliğinde burger ve sos workshopları gibi eğlenceli aktivitelere de katılabilecekler.

    Hellmanns Burger Fest; burgerin lezzetli bir o kadar da zengin dünyasını keşfetmek, birbirinden lezzetli sosları deneyimlemek, doyasıya eğlenmek ve çeşitli hediyeler kazanmak için tüm burger severleri bekliyor.

    Anahtar Kelimeler: Hellmanns Burger Fest

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    E-Dergi   Dosya
    Gastronomi Dergisi   Gastronomi Abonelik
    Gastronomi Dergisi ipad
    Gastronomi Dergisi Abonelik
    EN ÇOK OKUNANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    © Copyright 2016 Gastronomi Dergisi