İftar tabağı ile yapılan başlangıcın ardından ana yemek fırında kuzu incikten kebaba, dana tandırdan Bursa’nın geleneksel lezzetlerine zengin bir yelpazede sunuluyor. Ev yapımı güllaçtan irmik helvasına, Türk tatlı tabağından kaymaklı ekmek kadayıfına Osmanlı ve saray mutfağının en sevilen tatlıları iftar sofralarına lezzet katıyor. Ramazan boyunca form tutmak ve dinlenmek isteyenleri Aneta Spa’daki masaj uygulamaları ve günlük spa kullanımında ise yüzde 20 indirim bekliyor.