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    • Hilton Bursa, Ramazan ayına lezzet katıyor

    Hilton Bursa, mönü alternatifleri ve ödüllü hizmet kalitesi ile Ramazan'da da oldukça tercih ediliyor. Türk ve Osmanlı mutfağından geleneksel tatların yer aldığı iftar sofraları Ramazan boyunca Skylight Restaurant, Brasserie Restaurant’ta misafirlerini ağırlarken grup iftar organizasyonları için farklı salon alternatifleri sunuluyor.

    20 Haziran 2016 Pazartesi 21:35
    Hilton Bursa, Ramazan ayına lezzet katıyor

    İftar tabağı ile yapılan başlangıcın ardından ana yemek fırında kuzu incikten kebaba, dana tandırdan Bursa’nın geleneksel lezzetlerine zengin bir yelpazede sunuluyor. Ev yapımı güllaçtan irmik helvasına, Türk tatlı tabağından kaymaklı ekmek kadayıfına Osmanlı ve saray mutfağının en sevilen tatlıları iftar sofralarına lezzet katıyor. Ramazan boyunca form tutmak ve dinlenmek isteyenleri Aneta Spa’daki masaj uygulamaları ve günlük spa kullanımında ise yüzde 20 indirim bekliyor.

     

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