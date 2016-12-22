Dünyanın en büyük kongrelerine, organizasyonlara ve üst düzey davetlere imza atan İstanbul’un en büyük oteli Hilton İstanbul Bomonti, Ödüllü Şefi Yannis Manikis yönetimindeki dünya lezzetlerini buluşturan restoranı The Globe ve Cloud 34 yaz aylarına özel olarak hazırladığı mönüleriyle yaza iddialı giriyor.



Şef Yannis’in Yunan salatasından hindiba salatasına, mücverden çıtır deniz tarağına kadar birbirinden lezzetli ve sağlıklı yemekler size yaz coşkusu yaşatacak. Şef Yannis’in seçimlerine göz attığımızda Ege yeşillikli taze enginar, deniz tarağı, Akdeniz usulü kuzu incikten kebap tadım tabağı ve günün balığına kadar geniş alternatifler öne çıkıyor. Organik tavuk göğsü, New York biftek, fileto ve yabani Ege yeşillikleri de yine sizin için oluşturulmuş diğer seçenekler. Şef Yannis’in ödüllü Hatay yöresi kerebiç kömbe tatlısı tabağı ile şeftali ve ahududu duyusu, ilginizi çekecek diğer tatlı alternatifleri.

Cloud 34’de yer alan Asya Mutfağı'nın seçkin örnekleri arasında yer alan teriyaki soslu susamlı tavuk lolipopları, ördekli Çin usulü börek, karides ve tavuklu Asya mantısı ile deniz kabuğunda miso ve karides mutlaka denemeniz gereken özel tatlar.





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