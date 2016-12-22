İstanbul'un ünlü alışveriş ve eğlence merkezlerinden Maçka, Nişantaşı ve Taksim'e yürüme mesafesindeki Hilton ParkSA İstanbul çok özel kuşkonmaz mönüsüyle yaza hafif ve sağlıklı bir başlangıç fırsatı sunuyor. Hilton Worldwide Üst Sınıf Otellerinden Sorumlu Türkiye Bölge Şefi Andreas Scheuregger tarafından hazırlanan çok özel kuşkonmaz yemeklerini Cloud 7 Restaurant, Bar & Terrace’ın nefes kesen Boğaz manzarası eşliğinde Mayıs ayı boyunca tadabilirsiniz



Kuşkonmazın en şık lezzetlerine tanık olacağınız Hilton ParkSA İstanbul’a uğramanız için şimdi birden fazla nedeniniz var. Kuşkonmaz çorbası parmesan, brusetta ve file badem ile sunuluyor (19 TL). Taze Akdeniz otları salatası ise zeytinyağlı kuşkonmaz ve bebek mozarella ile servis ediliyor (26 TL).

Taze baharatlar, salsa ve balsamik çektirmesi ile sunulan ahtapot carpaccio zeytinyağlı kuşkonmaz çok hafif bir alternatif (36 TL). Kuşkonmaz, enginarlı risotto, fesleğen ve pesto sos ile sunulan ızgara somon fileto farklı bir lezzet arayanlar için mükemmel bir seçenek (48 TL). Kuşkonmaz, dağ mantarı, patates kek ve demiglas sos eşliğinde ızgara dana madalyon güzel bir ana yemek seçeneği olarak geliyor (58 TL). Çikolata topu içerisinde çilek sorbe ve çilekli çikolata sos ile servis edilen tatlının tadı ise damağınızda kalacak (22 TL).



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