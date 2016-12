Hostech by TUSİD - 22. Uluslararası Otel, Restoran, Kafe, Pastane Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı, CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD) desteğinde düzenleniyor. Sektörün talebi ve hedefleri doğrultusunda düzenlenen fuarda, otel ve ağırlama tesis profesyonelleri, proje ve taahhüt firmaları, mimarlar, planlamacılar ve restoran, cafe, pastane işletmecileri, teknoloji ve hizmetler konusunda bir araya geliyorlar. 22. kez kapılarını açacak olan organizasyonla yeni iş anlaşmalarına imza atılmasının yanı sıra sektöre ilişkin yeni stratejilerin belirlenmesi de amaçlanıyor. Uluslararası takvimde yer alan fuara Hindistan, İsrail, İran, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan, Ukrayna, Rusya, İtalya, Almanya ve Yunanistan'ın aralarında bulunduğu ülkelerden çok sayıda bireysel alıcı, yatırımcı ve alım heyetinin ziyaret etmesi bekleniyor. TUSİD ve CNR Holding tarafından oluşturulan fuar komitesi eş güdümünde yürütülen çalışmaların oluşturduğu sinerji ve sektörün değerli katkılarıyla Hostech by TUSİD, bu yıl rekor büyümeyle 80 bin metrekare alanda gerçekleşiyor.



Hostech by TUSİD Fuarı, açılış konuşmaları ve kordela kesimiyle start aldı. Sektörün önde gelen isimlerinin katıldığı açılış töreninde konuşan TUSİD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Bilge şunları söyeldi: "Bu yıl Hostech by TUSİD'i 80 bin metrekare alanda binin üzerinde markanın katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Yurtiçinden ve yurtdışından 50 binin üzerinde sektör profesyonelinin de fuarı ziyaret etmesini bekliyoruz. Fuarda endüstriyel mutfak ekipmanlarından endüstrisine, tekstilden bahçe mobilyalarına kadar çok geniş bir yelpazede ürün grubu vitrine çıkıyor. Bir önceki fuara göre sergilenen ürünlerin çeşitliliğinde artış var. 2,5 yıl aradan sonra sektör yeni ürünlerini vitrine çıkarmak için Hostech by TUSİD'i bekledi. Ayrıca tanıtım çalışmalarımızı sonuç odaklı olarak organize ettik. Şunu söyleyebiliriz ki horeca sektörü, bir işletmeyi sıfırdan kurabilecek şekilde tüm alış verişini bu yıl fuardan yapabilecek. Türkiye, endüstriyel mutfak sektöründe çok iyi bir yere geldi. Bundan 20-25 yıl öncesinde ülkemizde bu sektörün varlığından bile bahsedemezken, bugün birçok üretici firmamız yurtdışı pazarlara ihracat gerçekleştiriyor. Endüstriyel mutfağın ülkemizdeki sanayisi oluştu ve sektör olarak konumunu güçlendirdi. Bazı ürünlerde, bu sanayinin önde gelen ülkelerinden biri olan İtalyanlarla rekabet edebiliyor hatta İtalya'ya mal satabiliyoruz. Bence İtalya'ya cihaz satabilecek seviyeye gelmiş olmak, aynı zamanda tüm dünyaya ürün satabilecek seviyeye geldiğimizi gösterir. Türk sanayisi endüstriyel mutfakta ürün kalitesi ve tasarım olarak çok güzel yerlere geldi. Fuar hazırlıklarında, tanıtımında ve organizasyonda işbirliği içinde çalıştığımız CNR Expo Fuar yönetimine ve ekibine, standları ve ürün sunumları için hazırladıkları etkinliklerle fuara hareket getiren sektörümüzün kıymetli firmalarına, bununla birlikte ziyaretleri ile renk ve anlam katan tüm ziyaretçilerimize TUSİD yönetim kurulu adına buradan bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyorum. Fuar süresince yapılan çalışmaların ve emeklerin karşılığını en güzel şekilde alabilmemizi ve herkese başarılı bir fuar geçirmeyi diliyorum."



Reha Tartıcı: “Ürün çeşitliliğinde artış var”

Bu yıl Hostech by TUSİD’i 80 bin metrekare alanda binin üzerinde markanın katılımıyla gerçekleştirdiklerini belirten CNR Holding Pazarlama Grup Başkanı Reha Tartıcı, fuarla ilgili şu bilgileri verdi: “Yurtiçinden ve yurtdışından 50 binin üzerinde sektör profesyonelinin de fuarı ziyaret etmesini bekliyoruz. Fuarda endüstriyel mutfak ekipmanlarından rekreasyon endüstrisine, tekstilden bahçe mobilyalarına kadar çok geniş bir yelpazede ürün grubu vitrine çıkacak. Bir önceki fuara göre sergilenen ürünlerin çeşitliliğinde artış var. 2,5 yıl aradan sonra sektör yeni ürünlerini vitrine çıkarmak için Hostech by TUSİD’i bekledi. Ayrıca tanıtım çalışmalarımızı sonuç odaklı olarak organize ettik. Şunu söyleyebiliriz ki horeca sektörü, bir işletmeyi sıfırdan kurabilecek şekilde tüm alış verişini bu yıl fuardan yapabilecek. 2014 Mart ayından itibaren uluslararası takvimlerde yer alan tüm fuarlarda Hostech By TUSİD 2016’yı etkili bir biçimde tanıttık. Gerek stantlı katılımlar, gerekse dergi ilanları ve diğer medya mecralarının kullanımıyla doğrudan pazarlama çalışmalarımızı aksatmadan sürdürdük. CNR Holding ve TUSİD iş birliğiyle 500’e yakın profesyonel alıcıyı fuarımıza davet ettik.. Ağırlıklı olarak Avrupa ve Güney Afrika ülkelerinden yoğun talep gördük ve ön kayıtlarını da aldık. 60’ın üzerinde ülkeden sektör profesyonelinin fuarımızı ziyaret etmesini bekliyoruz.



Sektörel etkinlikler yapılacak

Hostech by TUSİD, sektöre yenilik ve farklılık kazandıracak çok sayıda etkinliğe de ev sahipliği yapıyor. Yeni teknolojilerin yanı sıra en prestijli otellerin şefleri fuardaki yarışmalarda boy gösteriyor. Gastronomi dünyasını buluşturan diğer etkinlikler de fuara renk katıyor.



Fuarda yer alan ürün grupları ise şöyle; mutfak ve catering donanım endüstrisi, şarap ve kahve üreticileri, oda ve banyo ekipmanları, otel destek hizmetleri, unlu mamuller, temizlik endüstrisi, temizlik maddeleri ve ekipmanları, çamaşırhane ekipmanları, tekstil ürünleri endüstrisi, mobilya ve dekorasyon endüstrisi, elektrik ve elektronik endüstrisi, otel otomasyonu ve yönetim sistemleri, havuz ve sauna endüstrisi, spor ve rekreasyon endüstrisi ve yapı endüstrisi…

