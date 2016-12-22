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    • İftardan sahura uzanan lezzet sofraları Sandalyee'de

    Sandalyee Brasserie, yenilenen mönüsüyle ramazanda misafirlerini tadına doyulmaz lezzetlerle ağırlıyor. 7/24 açık mutfağıyla Sandalyee Brasserie, sahurda dahi canınızın istediği her lezzeti sofralarınıza getiriyor.

    20 Haziran 2016 Pazartesi 15:56
    İftardan sahura uzanan lezzet sofraları Sandalyee'de


    Uzun yaz günlerinde günde ortalama 17 saat oruç tutmak hiç kolay değil. Bu yüzden iyi bir sahur ve iftar yemeği çok büyük önem taşıyor. Açıldığı günden beri şehrin nabzını tutarak Etiler ve Bağdat Caddesi’nin en popüler mekanı olmayı başaran Sandalyee Brasserie, ramazan ayında da misafirlerine en iyi lezzetleri, güler yüzle personeliyle sunmaya devam ediyor. İftardan sahura uzanan bir lezzet şöleni, Sandalyee Brasserie Etiler’de kuruluyor. İstanbullu lezzet takipçilerinin yakından tanıdığı, restoranlara geleneksel tatları modern yorumlarla yeniden kazandıran, 1974 yılından beri sektörün bilfiil içerisinde olan Executive Şef Selim Öğünç, ekibiyle birlikte Sandalyee Brasserie Etiler için rengarenk, farklı lezzetleri bir arada sunan ramazan menüsü hazırladı.  İtalya’dan Türkiye’ye uzanan bir mutfak düşünün ve bu mutfağın içerisine dahil edilmiş enfes sokak lezzetleri… İtalyan Mutfağının mihenk taşı risotto’dan Türk Mutfağının vazgeçilmezi kuru fasulyeye, lahmacuna ve ev yapımı mantıya, tadına doyulmaz sokak lezzeti kokoreçten başka hiçbir yerde benzerini yiyemeyeceğiniz şefin özel spesiyali pazı sarmaya kadar en özel lezzetler, Sandalyee’nin ramazan sofralarında yerini alıyor. Kısacası bu ramazan canınız hangi lezzeti çekiyorsa, önünüzde o yemeği bulacaksınız. “Sahur soframın olmazsa olmazı kahvaltıdır” diyorsanız da dört dörtlük bir sahur kahvaltısı Sandalyee Brasserie Etiler’de sizleri bekliyor.

     
    İletişim: 0212 265 00 55

    Anahtar Kelimeler: SandalyeeIftarRamazan

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