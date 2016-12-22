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    • İstanbul Marriott Hotel Şişli’den sofranıza dünya ekmekleri

    İstanbul Marriott Hotel Şişli, ekşi maya ve özel değirmenlerde çekilen unlarla elde yapılan 37 çeşit ekmeği meraklılarının beğenisine sunuyor.Klasik Fransız bagetlerden, yoğun ve tam tahıllı Alman ekmeklerine uzanan bu zengin çeşitlilik Anadolu’nun yöresel ekmeklerini ve glütensiz alternatifleri de kapsıyor. Tazelik ve lezzetten ödün vermeyenler otelden ya da internetten sosyal medya aracılığıyla sipariş verilebiliyorlar.Talep edilirseekmekler İstanbul dışına, Anadolu’nun farklı şehirlerine de gönderiliyor.

    19 Eylül 2016 Pazartesi 19:47
    İstanbul Marriott Hotel Şişli’den sofranıza dünya ekmekleri

    Yemek kültürümüzün ve sofraların vazgeçilmezi ekmek, İstanbul MarriottHotel Şişli’nin fırınında usta eller tarafından hazırlan 37 farklı çeşidiyle günün her öğününde yemek ritüelinizibambaşka boyutlara taşıyor. Klasik Fransız bagetlerden, yoğun ve tam tahıllı Alman ekmeklerine uzanan bu zengin çeşitlilik Anadolu’nun yöresel ekmeklerini de kapsıyor. Yetenekli PastryChef Ercan Egi ve ekibi, özel değirmenlerde çekilen unlarla elde yapılan ve her biri kendine özgü lezzete sahip bu özel ekmekleri bilinen en eski ve en sağlıklı yöntem olan ekşi maya ile hazırlıyorlar.

    Lezzetten ve tazelikten ödün vermek istemeyenlerekmek siparişlerini internetten, sosyal medya aracılığıyla ya da otele uğrayarak, en az bir gün öncesinden verip, Salı ya da Cuma günleri teslim alabiliyorlar. Arzu edenler için ekmekler İstanbul dışına, Anadolu’nun farklı şehirlerine de gönderiliyor. En çok satanlar arasında başlarda sıralanan kırmızı buğday ekmeği Dinkelbrot, ekşi mayalı kabakçekirdekli ve ayçekirdekli ekmeklerinyanısırasipariş üzeineglütensiz ekmek de üretiliyor. İstanbul Marriott Hotel Şişli, fiyatları 5 TL ile 20 TL arasında değişen, farklı gramaj, şekil ve boyutlarda hazırlanan birbirinden lezzetli yöresel ve dünyaca ünlü ekmek çeşitlerini meraklılarının beğenisine sunuyor.

    www.istanbulmarriottsisli.com

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