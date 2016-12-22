6 Mayıs 2016, Cuma, Salt Galata
17.00 - 19.00 Panel: İstanbul'da Bostanlar ve Bahar Şenlikleri
Necdet Sakaoğlu, Hayri Fehmi Yılmaz, Turgay Tuna ve Faruk Pekin’in katılımıyla gerçekleşecek panelde, Yedikule'nin 1500 yıllık yolculuğunun yanı sıra İstanbul'un bahar şenlikleri, bu şenliklerin gerçekleştiği mesire yerleri, bağ ve bostanlar konuşulacak.
7 Mayıs 2016, Cumartesi, Yedikule Bostanları Ahmet Öztürk Bostanı
11.00-13.00: Suriçi Bostanları'na vefa etkinliği
2013 yılında üzerine moloz dökülen bostanda çevre temizliği yapılacak. (Bu etkinlik Kültür Karıncaları öğrencileri ile birlikte gerçekleştirilecektir, katılım için 212 347 2425'den Halil Özdemir ile irtibata geçilmesi rica olunur.)
13.00-15.00: Marul Bayramı Şenliği
Ayrıca 6-7 Mayıs günlerinde aralarında Mikla, Cantinery, Kilimanjaro, Kantin ve Lokanta Maya’nın da olduğu tanınmış restoranlarda Yedikule maruluyla yapılmış yemekler mönülerde yer alacak.
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