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    • İstanbul'un Marul Bayramı, Yedikule Bostanları’nda kutlanacak

    İstanbul'un Marul Bayramı 7 Mayıs Cumartesi günü Yedikule Bostanları’nda kutlanacak. Marul Bayramı’nda gerçek Yedikule marulu da yıllar sonra İstanbul’a geri dönüyor.

    27 Nisan 2016 Çarşamba 16:54
    İstanbul'un Marul Bayramı, Yedikule Bostanları’nda kutlanacak
    Yedikule Bostanları’nda yetişen ünlü Yedikule marulu, 30-40 yıl öncesine kadar İstanbul sofralarının vazgeçilmez bir lezzetiydi. Yedikule'nin dillere destan yağlı marulu adına bahar aylarında düzenlenen Marul Bayramı geleneği ise uzun yıllar sonra geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Slow Food Fikir Sahibi Damaklar’ın girişimiyle şehre geri dönmüştü. İstanbul’un Marul Bayramı bu yıl da 6 Mayıs Cuma günü Beyoğlu’nda,  7 Mayıs Cumartesi günü de Yedikule Bostanları’nda bir şenlikle kutlanacak.

    Geçen yıl toplanan ve geçtiğimiz aylarda İstanbul’da yeniden toprakla buluşan marul tohumları sayesinde Yedikule’deki şenliklerde - ve hafta boyunca İstanbul’daki tanınmış restoranlarda - gerçek Yedikule marullarıyla yapılan yemekler de yıllar sonra İstanbul’a geri dönecek.

    İstanbul’un Marul Bayramı Programı:

    6 Mayıs 2016, Cuma, Salt Galata

    17.00 - 19.00 Panel: İstanbul'da Bostanlar ve Bahar Şenlikleri

    Necdet Sakaoğlu, Hayri Fehmi Yılmaz, Turgay Tuna ve Faruk Pekin’in katılımıyla gerçekleşecek panelde, Yedikule'nin 1500 yıllık yolculuğunun yanı sıra İstanbul'un bahar şenlikleri, bu şenliklerin gerçekleştiği mesire yerleri, bağ ve bostanlar konuşulacak. 


    7 Mayıs 2016, Cumartesi, Yedikule Bostanları Ahmet Öztürk Bostanı

    11.00-13.00: Suriçi Bostanları'na vefa etkinliği

    2013 yılında üzerine moloz dökülen bostanda çevre temizliği yapılacak. (Bu etkinlik Kültür Karıncaları öğrencileri ile birlikte gerçekleştirilecektir, katılım için 212 347 2425'den Halil Özdemir ile irtibata geçilmesi rica olunur.)

    13.00-15.00: Marul Bayramı Şenliği

    Ayrıca 6-7 Mayıs günlerinde aralarında Mikla, Cantinery, Kilimanjaro, Kantin ve Lokanta Maya’nın da olduğu tanınmış restoranlarda Yedikule maruluyla yapılmış yemekler mönülerde yer alacak.

    Anahtar Kelimeler: Marul BayramıMarulYedikule Bostanları

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