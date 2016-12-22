Kadıköy Belediyesi’nin ve Kadıköylü kadınların düzenlediği Kadın Forumu ve Çalıştayı gibi etkinlikler, toplantılar ve atölyeler sonucunda ortaya çıkan projelerden biri de Potlaç Kadın Emeği Pazarı oldu. 30 Nisan ve 4 Mayıs’ta kadınlar ve LGBTİ bireylerle yapılan toplantılar sonucunda tamamen kadınların el emeği ürünlerinden oluşan bir “Pazar” açılmasına karar verildi.



Kızılderililerin değiş-tokuş bayramlarının ismi olan “Potlaç” adının verildiği pazarın ilk açılışı, 27-28-29 Mayıs günlerinde olacak. Moda Çay Bahçesi’nin arka tarafına kurulacak pazarda; takı tasarım ürünleri, keçe işi, el örgüsü ürünler, bez bebekler, dikiş-nakış ürünleri, atık malzemelerden çanta ve hediyelik eşya ürünleri, ağaç dallarından dekoratif ürünler, kanaviçe, etamin ve tığ işi ürünleri, tülbent ve peştamaldan elbiseler, yağlı ve sulu boya resimler, cam ve seramik ürünler yer alacak.





Şu ana kadar 189 bireysel başvuru, 15 de kadın ve LGBTİ STK başvurusu yapılan pazarda 38 stant bireysel başvurulara, iki stant ise kadın örgütlerine verildi. Toplam 40 stantla 27 Mayıs Cuma saat 10.00’da ilk kez açılacak olan Potlaç Kadın Emeği Pazarı, bundan sonra 20 hafta boyunca her hafta cuma, cumartesi ve Pazar günleri 10.00-21.00 arasında açık olacak. Başvuru süreci Kadıköy Belediyesi Hasanpaşa Sosyal Destek ve Eğitim Merkezi’nden devam ediyor. Potlaç Kadın Emeği Pazarı’na el işi ürünlerini değerlendiren kadınlara ve LGBTİ bireylere destek olmak ve aynı zamanda keyifli bir gün geçirmek isteyen herkes davetli...