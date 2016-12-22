Le Cordon Bleu Master Şefi Christophe Bidault ise; “ Bir tatlı / pasta hazırlarken iyi sonuçlar almak istiyorsanız, doğru oranlarda hazırlanmış reçete ve doğru teknikler kullanılması gerekmektedir. Havadaki nem oranının değişmesi bile hazırladığınız ürünün kıvamını değiştirecektir. Bu noktada eğitimin gerekliliği ön plana çıkar. Biz okulda öğrencilerimize reçete ezberlemelerini değil, malzemeleri tanımayı ve içselleştirmelerini, kullanacakları teknikleri ve neyi nasıl yaparlarsa ne sonuç alacaklarını öğretmeye odaklanıyoruz. Tatlı ve pasta kültüründe, tüketicilere sürekli olarak aynı kalitede ürün çıkarmak ancak bu formasyon sonucunda mümkün olur. Öğrencilerimize verdiğimiz titiz eğitim sonucunda; okula başladıkları ilk günden, mezun oldukları güne kadar geçirdikleri değişim, ve gelişimi izlemek, özellikle bugün bulunduğumuz Five O’Clock Patisserie gibi başarılı işletmeler, bir eğitmen olarak bizim en büyük mutluluğumuz. ” sözleriyle eğitimin önemine dikkat çekti.
Le Cordon Bleu Türkiye Direktörü Defne Ertan Tüysüzoğlu; “Bugün birlikte yine yeni bir “Çay Saati Sohbetleri” etkinliğinde, kültürel farklılıkların pasta tüketimimizi nasıl etkilediğini ve iyi pastacılık kavramını tartışacağız. Fakat bugün burada bulunmak bizim için ayrı bir mutluluk. Çünkü bundan 12 yıl önce öğrencisi olarak Londra Le Cordon Bleu’de Şef Christophe’dan eğitim alan Sinem Ekşioğlu, eğitiminden sonra kariyerine bir çok başarılar katarak, ustası ile yan yana bir meslektaş olarak bize ev sahipliği yapıyor. İyi bir eğitim ve azimle çalışarak nerelere gelinebileceğini bizlere kanıtlıyor.”
Le Cordon Bleu ile mutfağın ve sanatın sihirli dünyasına yolculuk
Dünyanın dört bir yanında 20 ülkede, 40’ı aşkın uluslararası okulda yılda 20 bin öğrenciye eğitim veren Le Cordon Bleu ile Özyeğin Üniversitesi işbirliği kapsamında lezzet tutkunları, mutfağın büyülü dünyasına doğru keyifli yolculuklara çıkıyor. Üniversite öğrencileri yanı sıra mutfak sanatları alanında yetkinliğini geliştirmek ve bunu uluslararası bir sertifika ile taçlandırmak isteyen ya da kariyerini değiştirmeyi hedefleyen herkes düzenlenen sertifika programlarına katılabiliyor. Le Cordon Bleu ile Özyeğin Üniversitesi işbirliği kapsamında, açtığı sertifika programları sayesinde, kendini geliştirmek ve yenilemek isteyenlere lezzetli bir geleceğin kapıları aralanıyor.
Özyeğin Üniversitesi - Le Cordon Bleu Sertifika Programı’na katılanlar; uygulama seansları, gösterimler ve kuram derslerinden oluşan bu kapsamlı eğitimlerde, lezzetli yemekler hazırlamak için gerekli becerilerde ustalık kazanırken, dünyanın en iyi mutfaklarında ve Michelin yıldızlı restoranlarda üst düzey görevlerde çalışmış ve klasik bir eğitim almış olan Master Şeflerinin engin bilgilerinden yararlanıyor.
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