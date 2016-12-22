Mutfak sanatları eğitiminde prestijin ve mükemmelliğin simgesi Le Cordon Bleu’nun eğitmen-şefleri “Çay Saati Sohbetleri”nde, her ay bir Le Cordon Bleu sertifikalı şefi, mekanında ziyaret ederek konsept temalar üzerinden gastronomik konuları ele aldı. Five O’Clock Pâtisserie’nin ev sahipliği yaptığı keyifli çay saatinde, aynı zamanda temaya uygun tadımlıklar sunularak; basın, kanaat önderleri, gastronomi tutkunları ve gastronomi öğrencileri eşliğinde sohbet edildi. Şef Christophe Bidault ve Şef Sinem Ekşioğlu’nun konuşmacı olduğu, yoğun ilgi ve katılımla başlayan “Çay Saati Sohbetleri”nin üçüncüsü; 12 Ekim Çarşamba günü Five O’Clock Pâtisserie’nde, saat 16:30’da düzenlendi. Le Cordon Bleu Çay Saati Sohbeleri’nin 3.sünde Le Cordon Bleu Master Şefi Christophe Bidault ve Sinem Ekşioğlu eşliğinde “Avrupa ve Türkiye’nin Pasta/Tatlı Kültürlerindeki Farklılıklar ve Tüketici Alışkanlıkları” konusu işlendi ve sohbetin ardından Türk ve Fransız Pastacılık lezzetlerini temsil eden bir büfe ile sohbet zenginleştirildi.





Tecrübeler misafirlere aktarıldı

Le Cordon Bleu Londra’da öğrenci olduğu günlerden, hayalini gerçeğe dönüştürdüğü Five O’Clock Patisserie’nin kuruluşuna kadar, bu alandaki tecrübelerini misafirlere aktaran Şef Sinem Ekşioğlu; “Ne mutlu ki bizlere tatlı dünyamızda, sevenlerimizi hep tatlı bir gülümsemeyle uğurluyoruz. Damakları en son pasta ve tatlılarımızla şenlendiriyoruz. Tüm bunlara rağmen halen değişmeyen bazı alışkanlıklarımız var ki, bunların başında pasta ve tatlı alımı yaparken farklı model ve tatlara yönelmek yerine bütün pastaları tercih etmek geliyor. 8 – 10, 6 – 8 kişilik pastalarla hem birden fazla kişiye pasta servisi yapmış oluyor hem de pastayı hediye olarak götürme, ya da var olan özel günü kutlamak adına bir taşla iki kuş vurmuş oluyoruz. Umarım porsiyon ekler ve yanında kahve yudumlarken kendine iyilik yapan sevenlerimiz çoğalır ve yeni tatların keşfine daha kolay alışırız.” diye belirtti. Le Cordon Bleu Londra’da öğrenci olduğu günlerden, hayalini gerçeğe dönüştürdüğü Five O’Clock Patisserie’nin kuruluşuna kadar, bu alandaki tecrübelerini misafirlere aktaran Şef Sinem Ekşioğlu; “Ne mutlu ki bizlere tatlı dünyamızda, sevenlerimizi hep tatlı bir gülümsemeyle uğurluyoruz. Damakları en son pasta ve tatlılarımızla şenlendiriyoruz. Tüm bunlara rağmen halen değişmeyen bazı alışkanlıklarımız var ki, bunların başında pasta ve tatlı alımı yaparken farklı model ve tatlara yönelmek yerine bütün pastaları tercih etmek geliyor. 8 – 10, 6 – 8 kişilik pastalarla hem birden fazla kişiye pasta servisi yapmış oluyor hem de pastayı hediye olarak götürme, ya da var olan özel günü kutlamak adına bir taşla iki kuş vurmuş oluyoruz. Umarım porsiyon ekler ve yanında kahve yudumlarken kendine iyilik yapan sevenlerimiz çoğalır ve yeni tatların keşfine daha kolay alışırız.” diye belirtti.

Le Cordon Bleu Master Şefi Christophe Bidault ise; “ Bir tatlı / pasta hazırlarken iyi sonuçlar almak istiyorsanız, doğru oranlarda hazırlanmış reçete ve doğru teknikler kullanılması gerekmektedir. Havadaki nem oranının değişmesi bile hazırladığınız ürünün kıvamını değiştirecektir. Bu noktada eğitimin gerekliliği ön plana çıkar. Biz okulda öğrencilerimize reçete ezberlemelerini değil, malzemeleri tanımayı ve içselleştirmelerini, kullanacakları teknikleri ve neyi nasıl yaparlarsa ne sonuç alacaklarını öğretmeye odaklanıyoruz. Tatlı ve pasta kültüründe, tüketicilere sürekli olarak aynı kalitede ürün çıkarmak ancak bu formasyon sonucunda mümkün olur. Öğrencilerimize verdiğimiz titiz eğitim sonucunda; okula başladıkları ilk günden, mezun oldukları güne kadar geçirdikleri değişim, ve gelişimi izlemek, özellikle bugün bulunduğumuz Five O’Clock Patisserie gibi başarılı işletmeler, bir eğitmen olarak bizim en büyük mutluluğumuz. ” sözleriyle eğitimin önemine dikkat çekti.

Le Cordon Bleu Türkiye Direktörü Defne Ertan Tüysüzoğlu; “Bugün birlikte yine yeni bir “Çay Saati Sohbetleri” etkinliğinde, kültürel farklılıkların pasta tüketimimizi nasıl etkilediğini ve iyi pastacılık kavramını tartışacağız. Fakat bugün burada bulunmak bizim için ayrı bir mutluluk. Çünkü bundan 12 yıl önce öğrencisi olarak Londra Le Cordon Bleu’de Şef Christophe’dan eğitim alan Sinem Ekşioğlu, eğitiminden sonra kariyerine bir çok başarılar katarak, ustası ile yan yana bir meslektaş olarak bize ev sahipliği yapıyor. İyi bir eğitim ve azimle çalışarak nerelere gelinebileceğini bizlere kanıtlıyor.”





Le Cordon Bleu ile mutfağın ve sanatın sihirli dünyasına yolculuk

Dünyanın dört bir yanında 20 ülkede, 40’ı aşkın uluslararası okulda yılda 20 bin öğrenciye eğitim veren Le Cordon Bleu ile Özyeğin Üniversitesi işbirliği kapsamında lezzet tutkunları, mutfağın büyülü dünyasına doğru keyifli yolculuklara çıkıyor. Üniversite öğrencileri yanı sıra mutfak sanatları alanında yetkinliğini geliştirmek ve bunu uluslararası bir sertifika ile taçlandırmak isteyen ya da kariyerini değiştirmeyi hedefleyen herkes düzenlenen sertifika programlarına katılabiliyor. Le Cordon Bleu ile Özyeğin Üniversitesi işbirliği kapsamında, açtığı sertifika programları sayesinde, kendini geliştirmek ve yenilemek isteyenlere lezzetli bir geleceğin kapıları aralanıyor.



Özyeğin Üniversitesi - Le Cordon Bleu Sertifika Programı’na katılanlar; uygulama seansları, gösterimler ve kuram derslerinden oluşan bu kapsamlı eğitimlerde, lezzetli yemekler hazırlamak için gerekli becerilerde ustalık kazanırken, dünyanın en iyi mutfaklarında ve Michelin yıldızlı restoranlarda üst düzey görevlerde çalışmış ve klasik bir eğitim almış olan Master Şeflerinin engin bilgilerinden yararlanıyor.