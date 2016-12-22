Anadolu Ziyafet Restaurant'ta taş fırında pideler, kömür ateşinde kebaplar, künefe ve de katmer anında pişirilip sıcak sıcak servis ediliyor. Tüm lezzet severlere unutulmaz bir deneyimi yaşatmayı hedefleyen Anadolu Ziyafet ekibi, iyi lezzet kadar iyi servis sunmasıyla da beğeni kazanıyor. Pazar Brunch’ı ile bölgede yaşayan ailelere öğle ve akşam yemeği imkanı da sunan Anadolu Ziyafet, doğum günü, iftar ya da nişan organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor. Lezzet, kalite ve uygun fiyatın buluştuğu noktada iddialı olan Anadolu Ziyafet, internet sayfasını ziyaret eden ilk müşterilerine 31 Ağustos 2016 tarihine kadar yüzde 25 indirim kuponu da sağlıyor.

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