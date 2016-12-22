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    • Lezzet duraklarına bir yenisi daha eklendi: Anadolu Ziyafet Restaurant

    Türkiye'nin yöresel lezzetlerini tek bir çatı altında toplayan Anadolu Ziyafet, birbirinden lezzetli tatları barındıran mönüsüyle Halkalı' da hizmet vermeye başladı. Anadolu Ziyafet, sıcak ve keyifli atmosferiyle kebap, pide ve soğuk mezelerden oluşan özel Anadolu yemeklerini misafirlerine sunarken, arzu eden lezzetseverlere toprak kapta İspir Fasulyesi’ ni de uygun fiyatla sofralara getiriyor.

    25 Ağustos 2016 Perşembe 20:42
    Lezzet duraklarına bir yenisi daha eklendi: Anadolu Ziyafet Restaurant

    Anadolu Ziyafet Restaurant'ta taş fırında pideler, kömür ateşinde kebaplar, künefe ve de katmer anında pişirilip sıcak sıcak servis ediliyor. Tüm lezzet severlere unutulmaz bir deneyimi yaşatmayı hedefleyen Anadolu Ziyafet ekibi, iyi lezzet kadar iyi servis sunmasıyla da beğeni kazanıyor.  Pazar Brunch’ı ile bölgede yaşayan ailelere öğle ve akşam yemeği imkanı da sunan Anadolu Ziyafet, doğum günü, iftar ya da nişan organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor. Lezzet, kalite ve uygun fiyatın buluştuğu noktada iddialı  olan Anadolu Ziyafet, internet sayfasını ziyaret eden ilk müşterilerine 31 Ağustos 2016 tarihine kadar yüzde 25 indirim kuponu da sağlıyor. 

    /www.anadoluziyafet.com

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