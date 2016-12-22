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    • Malatya’ya özel lezzetler Grand Hyatt’ta

    Grand Hyatt Istanbul, 10-13 Mayıs 2016 tarihlerinde Malatya yöresine ait özel lezzetleri, Malatya’dan gelecek şeflerin ve Grand Hyatt Executive şefi Fabio Brambilla’nın yorumuyla müdavimlerine sunacak.

    28 Nisan 2016 Perşembe 14:07
    Malatya’ya özel lezzetler Grand Hyatt’ta
    Malatya Mutfağı'nda yer alan kağıt kebabı, kınalı ekmek, pileke, taş küllüğü, gurut çorbası, analı-kızlı, kurşun geçmez köftesi, gilgirikli köfte, keloğlan köftesi, zeytinyağlı marul sarması, fasulye yaprağı sarması, kabak çiçeği dolması, soğan dolması, patlıcan dövmesi gibi birbirinden özel lezzetler, üç gün boyunca misafirlerin beğenisine sunulacak.

    Malatya’ya özgü tatlar, lokal şeflerin elinden çıkacak geleneksel lezzetlerin yanı sıra Executive Chef Fabio Brambilla’nın yorumuyla hayat bulacak. Birbirinden özel ve lezzetli seçenekleriyle, damak tadı düşkünlerine farklı lezzetler sunmayı amaçlayan Grand Hyatt İstanbul’da bu lezzetleri 34 isimli Restoran’da tadabilirsiniz.  

    www.hyatt.com

    Anahtar Kelimeler: Grand HyattMalatya

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