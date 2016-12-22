Malatya Mutfağı'nda yer alan kağıt kebabı, kınalı ekmek, pileke, taş küllüğü, gurut çorbası, analı-kızlı, kurşun geçmez köftesi, gilgirikli köfte, keloğlan köftesi, zeytinyağlı marul sarması, fasulye yaprağı sarması, kabak çiçeği dolması, soğan dolması, patlıcan dövmesi gibi birbirinden özel lezzetler, üç gün boyunca misafirlerin beğenisine sunulacak.



Malatya’ya özgü tatlar, lokal şeflerin elinden çıkacak geleneksel lezzetlerin yanı sıra Executive Chef Fabio Brambilla’nın yorumuyla hayat bulacak. Birbirinden özel ve lezzetli seçenekleriyle, damak tadı düşkünlerine farklı lezzetler sunmayı amaçlayan Grand Hyatt İstanbul’da bu lezzetleri 34 isimli Restoran’da tadabilirsiniz.



www.hyatt.com







Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir, teşekkür ederiz.