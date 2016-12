Türk mutfağının dünya mutfakları arasındaki yerini güçlendirmek, aşçılık sanatının bilimsel ve sanatsal yönünü ortaya çıkarmak amacıyla bu sene 31’incisine imza atılan Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali 3-4 Eylül 2016 tarihlerinde gerçekleştirildi. Yoğun ilgiyle gerçekleştirilen festivalin açılışı 3 Eylül Cumartesi günü Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, aşçı federasyonları ve derneklerin Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne çelenk koyması ile başladı. Ardından ülkenin birçok yerinden festivale katılmak için gelen aşçılar, federasyon ve dernekler, basın mensuplar ve halkın geniş katılımıyla dünyanın en büyük Aşçı Heykeli’nin açılış töreni gerçekleştirildi. Mengen Aşçılar Federasyonu’nun Mengen’e kazandırdığı bu heykel, bölgenin aşçılık mesleğine ve aşçılara verdiği önemi simgelemesinin yanında Mengen’in de bir simgesi olması dolayısıyla önem taşıyor. Ardından heyet Mengen terminalden festival alanına kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.





Aşçı örgütleri özel etkinliklere imza attı

Festivalin açılış konuşmasını yapan Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, “Çok değerli aşçılarımız, yerel ve ulusal aşçı örgütlerimiz, yıllardır özveriyle Mengen adıyla ve markasıyla bütünleşen festivallerimize sahip çıktılar, sahip çıkmaya devam ediyorlar. Bugüne kadar düzenlediğimiz festivaller, ilçemize, aşçılarımıza, aşçılık sanatına, aşçılık eğitimine, turizme, sanat ve kültürümüze önemli kazanımlar sağlamıştır. Aşçı örgütlerimizin katkıları her zamanki gibi yine çok büyük bu festivalde de TAFED, TAŞFED, MAF, TAŞPAKON, ASOMDER, Mengen Aşçılar Derneği… Geçen yıllardakilerden farklılıklar içeren yemek yarışmalarını izleyeceğiz, yarışacak aşçılarımıza başarılar diliyor,katkıları için kendilerine ve derneklerimize teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.





56 kentin yöresel yemekleri Mengen’de buluştu

Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali’ne özel olarak TAŞPAKON, festival alanında çok özel bir organizasyona imza attı. 56 kentin mutfağının özgün lezzetlerini bir araya geldiği festivalde katılımcılar farklı lezzetleri deneme şansı yakaladı. Uşak’tan Uşak Tarhanası, Manisa’dan Nohutlu Ekmek, Aydın’dan Dalyan Köftesi, Van’dan Kürt Köftesi, Kars’tan Haside ve Kırıkkale’den Patlıcanlı Bulgur gibi lezzetler yoğun katılıma sahne olan festival alanında ziyaretçilerle paylaşıldı.





1’inci Mengen Ulusal Yemek Yarışması düzenlendi

31’inci Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali’nde bu sene bir ilk gerçekleştirildi. TAŞFED ve MAF’ın birlikte organize ettiği ve 160 genç aşçı ve şefin katıldığı 1’inci Mengen Ulusal Yemek Yarışması festivalin en heyecanlı dakikalarına tanıklık etti. Ayrıca federasyon ve dernekler tarafından rekor denemeleri, bayanlar arası yöresel yemek yarışmaları da festivalin diğer etkinliklerindendi. TAŞFED Başkanı Yalçın Manav, “Mengenli aşçılarımız, şeflerimiz, Mengenlilerimiz, herkes festivaldeydi. Çok sevinçli ve çok mutluyum; şeflerimizle her zaman el ele verirsek Mengen mutfağımızı bütün dünyaya tanıtmak için çaba göstereceğimizi belirtmek isterim. Dünyaya açıldığımız bu çağda mutfağımızı tanıtmamız şart. Şeflerimizi, gençlerimizi yurt içi ve yurt dışı yarışmalara götürmemizin çok önemli olduğuna inanıyorum. Aşçılık artık çok önemli bir meslek haline geldi. Hissetmeden yaratıcı güç olmadan sevmeden yapılacak bir meslek değil. Bunun için dünyada da çok önemli. Birbirimizi severek birleşirsek çözemeyeceğimiz hiç bir mesele yoktur. Her şey aşçılarımız için” dedi.





Geçmişten günümüze sergisi

Aşçılık Okulu Mezunları Derneği ASOMDER, festivalde geçmişten günümüze temalı bir sergiye imza attı. Sergide Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali’nin geçmiş organizasyonlarından fotoğraflar, farklı Osmanlı tariflerine yer verildi.





Minik şefler makarna tarifleriyle yarıştı

Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali'nde Barilla, usta şeflerle Down Sendromlu çocukları bir araya getirdi. 56 bin porsiyon yemeğin katılımcılara ikram edildiği festivalde minik şefler, aile ve öğretmenleri eşliğinde kendi tariflerini, Barilla makarna ve soslar içinden seçerek hazırladı.Festivalin ilk günü Barilla sponsorluğunda gerçekleştirilen "Mengen Aşçılık ve Turizm Derneği Down Sendromlu Çocuklar Yemek Yarışması"nda minik şefler aile, öğretmenleri ve usta şefler eşliğinde sahne aldı. Minik yetenekler Barilla makarna ve soslarıyla birbirinden lezzetli tarifleri hazırlamak için kıyasıya yarıştı.





Eğlenceli dakikalar

Festivalin ilk gününde akşam programı Yenimahalle Belediyesi Tubil Halk Dansları Topluluğu gösterileri ile akşam programı başladı. Ardından büyük heyecanla beklenen duayen sanatçılardan Edip Akbayram sahne alarak dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Ardından son zamanların popüler sanatçısı Simge sahne aldı. Festivalin ikinci günü ise sabah 10:30’da geniş bir katılım ile ASOMDER’in sponsorluğunda kapalı Pazar yerinde kahvaltı etkinliği ile başladı. Ayrı bir alanda federasyon ve derneklerin etkinlikleri devam ederken ikinci gün konser programında yine özel isimler sahne aldı.