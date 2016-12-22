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    • Mövenpick Hotel Istanbul’da 'Burger Festivali'

    Mövenpick Hotel Istanbul, klasik tatların ve yenilikçi lezzetlerin bir araya geldiği 'Burger Festivali' mönüsüyle 1-31 Temmuz 2016 tarihleri arasında BarAdoX’ta karşı konulamaz gurme burger çeşitleri sunuyor.

    06 Haziran 2016 Pazartesi 12:57
    Mövenpick Hotel Istanbul’da 'Burger Festivali'
    Başaşçı Giovanni Terracciano ve ekibi tarafından hazırlanan mönüde; rokfor krem peyniri, karamelize soğan ve mini patlıcanın eşlik ettiği kıyılmış dana biftekli burger, hellim peynirli ızgara tavuk göğsü burger, tartar sos ve acılı mangolu ton balıklı burger ve buharda pişirilmiş sebzelerle hazırlanan sebzeli burger gibi örnekler yer alıyor. Kare baget, ıspanaklı burger ekmeği veya klasik burger ekmeği arasından seçim yapıp, burgerinizi dilediğiniz ekmek ile hazırlatabilirsiniz. Ayrıca tüm burgerler tercihinize göre sebzeli cips sepeti, patates kızartması, elma dilim patates veya küçük bahçe yeşillikleri salatasıyla sunuluyor. BarAdoX’un konforlu ve şık atmosferinde tadacağınız enfes burger çeşitlerinin yanında buz gibi bir bardak Pepsi de ikram ediliyor.
     
    www.movenpick.com/istanbul

    Anahtar Kelimeler: Mövenpick Hotel IstanbulBurger Festivali

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