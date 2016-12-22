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    • Mövenpick Hotel Istanbul’da sağlıklı İtalyan yemekleri yapımı kursu

    Mövenpick Hotel Istanbul’un İtalyan Başaşçısı Giovanni Terracciano ve sertifikalı Beslenme Koçu Giuseppe Totino, İtalyan mutfağından hem dengeli ve besleyici hem de leziz örnekleri keşfetmek isteyenler için 14 Ekim 2016, Cuma günü 19.00-22.00 saatleri arasında sağlıklı İtalyan yemekleri yapımı kursu düzenliyor.

    19 Eylül 2016 Pazartesi 20:01
    Mövenpick Hotel Istanbul’da sağlıklı İtalyan yemekleri yapımı kursu

    Katılımcılar kurs boyunca, bir yandan Giovanni Terracciano ile birlikte sebze ve taze baharatlı buğday risotto, kuşkonmazlı morina balığı ve karides, vanilya sabayon, badem ve orman meyveleri sorbenin eşlik ettiği mandalina tatlısı hazırlarken aynı zamanda Giuseppe Totino’dan yemeklerin besin değeriyle ilgili bilgi alıp, ürünleri besin değerini kaybetmeden pişirmenin ve doğal tadını korumanın yollarıyla ilgili püf noktalarını öğrenecekler. Hazırlanan leziz, hafif ve enerji veren yemeklerin tadımından sonra tüm katılımcılara sertifikaları ile birlikte özel önlükleri hediye edilecek.

    İtalya’nın geleneksel lezzetlerinin, doğru bir besin-hayat dengesi kurmak için en taze ve mevsimsel ürünlerle hazırlandığı İtalyan yemekleri kursuna katılım kişi başı KDV dahil 150 TL’dir.

     

    İletişim: 0212 319 29 29

    Anahtar Kelimeler: Mövenpick Hotel Istanbul

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