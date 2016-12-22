



The House Hotel’in İstanbul dışındaki ilk oteli olan The House Otel Cappadocia’da yer alan Muti’nin mönüsü, Türk ve Osmanlı mutfağının kombinasyonundan oluşuyor. Geleneksel dokuları bozulmadan yaratıcı dokunuşlarla hazırlanan yöresel yemeklere, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu gibi diğer bölgelerin lezzetleri de eşlik ediyor. Un yerine tarhana kullanarak hazırlanan tarhana mantısı, yanında incirli püreyle servis edilen, 9-10 saat arası karanfille pişirilen dana yanak, hamsili pilavla yapılan lahana dolması, Hatay’ın tepsi köftesinin iç olarak kullanıldığı börek, erik soslu kurutulmuş patlıcan dolması, asma yaprağında pastırma, ‘efsane’ lezzetlerden sadece bir kaçı…



www.thehousehotel.com