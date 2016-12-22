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    • Muti’nin lezzetleri yeni adresinde

    İstanbul’da iyi yemeğin peşinde olanların yolu mutlaka onunla bir yerde kesişmiştir. Yiyecek-içecek sektöründe sayısız önemli projede imzası bulunan Muhittin Ülkü’nün, Kapadokya’da ünü ülke sınırlarını aşan restoranı Muti, artık yeni adresinde; The House Otel Cappadocia’da lezzet tutkunlarını ağırlayamaya devam edecek.

    18 Mart 2016 Cuma 13:48
    Muti’nin lezzetleri yeni adresinde



    The House Hotel’in İstanbul dışındaki ilk oteli olan The House Otel Cappadocia’da yer alan Muti’nin mönüsü, Türk ve Osmanlı mutfağının kombinasyonundan oluşuyor. Geleneksel dokuları bozulmadan yaratıcı dokunuşlarla hazırlanan yöresel yemeklere, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu gibi diğer bölgelerin lezzetleri de eşlik ediyor. Un yerine tarhana kullanarak hazırlanan tarhana mantısı, yanında incirli püreyle servis edilen, 9-10 saat arası karanfille pişirilen dana yanak, hamsili pilavla yapılan lahana dolması, Hatay’ın tepsi köftesinin iç olarak kullanıldığı börek, erik soslu kurutulmuş patlıcan dolması, asma yaprağında pastırma, ‘efsane’ lezzetlerden sadece bir kaçı…


    www.thehousehotel.com

     

    Anahtar Kelimeler: Muti RestaurantThe House Otel Cappadocia

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