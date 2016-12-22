Nisan ayıyla birlikte baharın hafifletici günleri de geri döndü. Özsüt mönüsündeki sütlü tatlılar, baharın saflığına yakışan seçenekler oluyor. Hele ki birer top dondurmayla tercih edildiğinde yazı erkenden getirmek mümkün. Geleneksel yöntemler kullanılarak, yalnızca özel çiftliklerden gelen taze günlük süt ile hazırlanan bu tatlılar, her bir tabakta Özsüt’ün tecrübesini ve el hünerini buluşturuyor.

Geleneksel sütlü tatlılarının lezzeti ve dokusu, pirincin özel değirmenlerde öğütülmesiyle hazırlanan sübyeden geliyor. Bu nedenle, Özsüt açıldığında bacasını tüttüren ilk tatlı olan Ege usulü Kazandibi 1938’den beri aynı tadı veriyor. Tavukgöğsü, Tavukgöğsü Kazandibi, Keşkül, Fırın Sütlaç ve Sakızlı Muhallebi gibi tarifler de, bugün halen, tarihine yaraşır şekilde özgün yöntemlerle hazırlıyor.

Profiterol, Supangle gibi klasikleşmiş Fransız lezzetlerinin yanı sıra Orman Meyveli Trileçe, Karamelli Trileçe, İncirli Muhallebi ve Kestaneli Muhallebi gibi modern klasikler de aynı özenle hazırlanıyor. Farklı tariflerden hoşlananlar için, Özsüt’ün geniş tatlı menüsü pek çok seçenek sunuyor.