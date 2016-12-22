Purl Group bünyesinde yer alan Palomar Bar&Restaurant, İstanbul’un cazibe merkezi haline gelen Karaköy’ün merkezindeki lokasyonuyla eğlence konseptleri sunmaya devam ediyor. Türk Mutfağı’ nın çeşitliliğininAkdeniz Mutfağı’ nın lezzetleri ile harmanlanlandığı özel mönüsü ve kokteylleri dışında Palomar Bar&Restaurant’ ta her Çarşamba akşamı “Fasıllı Meyhane Geceleri” ile eğlenceye damgasını vuracak. Her Çarşamba saat 20.00 de başlayacak gecenin soğuk meze mönüsünde; favadan, ahtapot carpaccioya, sıcak meze mönüsünde; ahtapot yahniden karidesli ev yapımı mantıya ana yemeklerinde ve tatlılarında sef Ersin Avşar’ in özel dokunuşları ile hazırlanmış müthiş tatlar bulunuyor.
İletişim: 0212 249 77 00
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