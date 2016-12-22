Rational'in bu fikriyle geleneksel unlu mamul üreticileri ve pastane zincirlerinin yanı sıra hızlı servis veren restoran sahipleri de kazanç sağlıyor. Zira servis elemanı gerektirmeyen, iki öğün arasında ya da öğün yerine de tercih edilen atıştırmalıklar, tüketici tercihleri arasında yükselişe geçmiş durumda. Tazelik, kalite ve çeşitlilik ise odak noktası.



SelfCookingCenter 5 Senses geleneksel tezgah fırınları yerine geçebilecek bütün bir 'Aperatif ve Unlu Mamul Pişirme Merkezi. Bir metrekare alan kaplayan ürün, kullanımı kolay, çok amaçlı uygulamalara sahip ve her şeyin ötesinde mükemmel pişirme sonuçları veren bir ünite.

Rational Türkiye Genel Müdürü Gürsel Zorlu, “SelfCookingCenter 5 Senses taze ve kaliteli ürün alanında anahtar rol üstlenmektedir. SelfCookingCenter 5 Senses da, ev dışı tüketim pazarının kapılarını unlu mamul ve hızlı servis endüstrisine açıyor” diyor ve ekliyor: “Sadece tek bir cihazla, gün boyunca, tüm taze atıştırmalık ve unlu mamul ürün çeşitlerini hazırlayabilirsiniz.”





Merak edenler, canlı pişirme gösterileriyle kolay kullanım ve benzersiz lezzetleri kendileri deneyimleyebilirler. Ziyaretçiler sadece özel yapım konseptleri öğrenmekle kalmayacak, ayrıca en kısa sürede, tatlı-tuzlu unlu mamullerin, aperatiflerin ve sıcak yemeklerin SelfCookingCenter 5 Senses i

le nasıl hazırlanabildiğini doğrudan keşfedebilecekler.





Rational, 14-17 Nisan tarihlerinde IBATECH‘te: Hall 4 / No 429'da...