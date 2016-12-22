Sheraton İstanbul Ataköy, Ramazan Ayı’nda birbirinden lezzetli mönüleri sunmaya devam ediyor. Dileyenler Cook Book ve Mey Türk restoranlarında keyifli bir iftar yemeğinde buluşurken, dileyenlere de açık büfe ve set mönü alternatiflerini sunan Sheraton İstanbul Ataköy, iftarın en lezzetli sofralarını kuruyor.



Cook Book’ta Ramazan’a özel üç farklı gurme iftar mönüsü ve canlı fasıl keyfi!

Sadece Türk Mutfağ'ından değil, dünya mutfağından da sayısız özel yemeği kendine has özel yorumu ile sunan Cook Book, Ramazan Ayı’nda üç farklı gurme mönüsüyle lezzet şöleni yaşatırken canlı fasıl dinletileriyle gönüllere seslenecek. Zengin iftar mönüleri; iftariyelik, çorba, salata, mezeler ve zeytinyağlılar, sıcak yemekler, garnitürler, ev yemekleri ve tatlılardan oluşuyor. Cook Book’ta iftar mönüsünün limitsiz meşrubat, meyve suyu, şerbet, şalgam, şıra, ayran, çay ve filtre kahve dahil fiyatı kişi başı KDV Dahil 90 TL.



Mey Türk’te mavinin ve yeşilin kucaklaştığı muhteşem atmosferinde iftar keyfi!

Yeşilliklerin içerisinde konuklarını büyüleyen Mey Türk, Ramazan boyunca sizi mistik ve lezzetli bir yolculuğa çıkartacak. Birbirinden özel yemekleriyle renklenecek iftar sofralarının vazgeçilmezi ise özel hazırlanan iftar tabağı olacak. Mey Türk’ün Ramazan mönüsünde ezogelin çorbayla başlayan iftar saati, sıcak dolma üçlüsünden sonra piliç budu ızgara, kaşarlı köfte veya hünkâr beğendi gibi ana yemek tercihleri ile devam edebilecek. Ramazan aynın vazgeçilmez klasiklerinden fıstıklı güllaç servisiyle son bulan mönünün limitsiz meşrubat, meyve suyu, ayran, çay ve filtre kahve servisi dahil fiyatı kişi başı 80 TL.



Sheraton İstanbul Ataköy, Ramazan ayında hoş bir atmosferde iftarda buluşmak isteyenleri bekliyor.



İletişim: 0212 413 06 00

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