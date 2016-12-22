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    • Starbucks, otizmli çocukların yanında…

    Starbucks, Dünya Otizm Farkındalık Ayı kapsamında herkesi otizmli çocuklar için #KalbiniPaylaşmaya davet ettiği proje ile büyük ilgi topladı ve Türkiye’de otizm farkındalığını arttırmak adına büyük bir başarıya imza attı.

    02 Mayıs 2016 Pazartesi 18:11
    Starbucks, otizmli çocukların yanında…
    Starbucks ve TOV, bu yıl hayata geçirdikleri #KalbiniPaylaş kampanyasıyla otizmin ne olduğunu ve belirtilerini anlatma hedefiyle yola çıktı. Dünyada otizmin rengi maviden esinlenilerek mavi kalplerle simgeleştirilen kampanya, herkesi otizm için #kalbinipaylaşmaya ve otizm farkındalık elçisi olmaya davet etti. Mümkün olduğunca çok kişiye otizmin ve belirtilerinin ne olduğunu anlatmayı amaçlayan kampanya, Twitter, Facebook ve Instagram kullanıcıları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Kampanya için özel olarak oluşturulan kalbinipaylas.com sitesindeki uygulamayla oluşturulan 40.000 fotoğraf, sitenin ziyaretçileri tarafından Instagram, Twitter ve Facebook hesaplarında paylaşıldı.

    Otizmin ve belirtilerinin bilinirliğinin yaygınlaşması, erken tanı ve sürekli eğitimin artması ile otizmli bireylerin topluma kazandırılmasını hedefleyen kampanyanın web sitesi tam 26 bin kişi tarafından ziyaret edilerek büyük ilgi topladı. Kampanya Türkiye’de otizm farkındalığı yaratmak adına büyük bir başarıya imza attı ve kampanyaya ilişkin materyaller Facebook’ta 5, Twitter’da ise 1.8 milyon kişi tarafından görüntülendi.

    Starbucks ve Tohum Otizm Vakfı elele
    Ülkemizde her 68 çocuktan biri otizm ile dünyaya geliyor. Buna rağmen Türkiye’deki her 10 kişiden yedisi otizmi ve belirtilerini bilmiyor. 2015 yılında GFK Türkiye’nin Tohum Otizm Vakfı için yaptığı “Türkiye’deki Bireylerin Otizm Algısı ve Bilgi Düzeyi” araştırmasında katılımcıların yalnızca yüzde 29’unun otizmi duydukları sonucu ortaya çıkarken, otizmin tedavisinin nasıl olacağına ilişkin soruya ise yüzde 73 oranında “herhangi bir fikrim yok” cevabı verildi. Otizm farkındalığının geliştirilmesi gereken bir konu olduğunun bilinciyle Starbucks, 2009‘dan beri Tohum Otizm Vakfı ile birlikte otizm alanında projeler hayata geçiriyor.

    Otizmli çocuklar Starbucks favorilerini seçti
    Starbucks’ın lezzetli tatlıları arasından favorilerini belirleyen otizmli çocuklar, en çok Bella Vista, Misto Cookie, Starbucks Brownie, Limonlu Cheesecake ve Very Berry Muffin’i sevdi. Starbucks #KalbiniPaylaş kampanyası kapsamında, 1-3 Nisan tarihlerinde, çocukların favorilerin de aralarında bulunduğu tüm tatlıların geliri otizmde farkındalığı arttırmak için gerçekleştirilen projelerde kullanılmak üzere Tohum Otizm Vakfı’na bağışlandı.

    www.starbucks.com.tr

    Anahtar Kelimeler: Dünya Otizm Farkındalık AyıStarbucks

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