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    • Sürdürülebilir gıda için tüm paydaşlar ile büyük buluşma

    Sürdürülebilirlik Akademisi ve TÜGİS işbirliği ile gerçekleştirilenSürdürülebilir Gıda Konferansı ikinci yılında Dünya Gıda Günü Buluşması ile birleştirilerek özel bir anlam kazanıyor.18 Ekim tarihinde İstanbul Swissotel’de gerçekleştirilecek olan buluşma gıda sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiriyor.

    17 Ağustos 2016 Çarşamba 10:41
    Sürdürülebilir gıda için tüm paydaşlar ile büyük buluşma


    18 Ekim tarihinde Swissotel’de Sürdürülebilirlik Akademisi ve TÜGİS işbirliğinde gerçekleştirilecek olan ‘Sürdürülebilir Gıda Konferansı’nda ‘’Sürdürülebilir Gelecek İçin Sürdürülebilir Gıda ‘’ilkesi ilegelişim modellerinin ortaya koyulması ve gelişim modellerine yön verecek çalışmalar yapılması hedefleniyor. Sürdürülebilir Gıda Sektörünün paydaşları konferansta bugünün gıda ile ilgili sorunlarına bütünsel bir yaklaşımla öncülük etmeyi, sürdürülebilir gıda dönüşümünü, değişen parametrelerive hedefleri, gıda sektöründe değişen iş modelleri ve tüketici davranışlarını tartışacaklar.  Sürdürülebilir Gıda Konferansı’nda ayrıca sürdürülebilir gıda için yeni yasal düzenlemeler ve teşvikler, tüketici davranışları ile gelen değişim, sürdürülebilir gıda için finansman, sürdürülebilir tedarik zinciri, sürdürülebilir gıda için tarımın önemi ve yerel gıdaların korunması gibi pek çok konu gündemde olacak.


    Sürdürülebilir Gıda Konferansı 2016’da,TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TC Kalkınma Bakanlığı, TC Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ayrıca FAO(Gıda ve Tarım Örgütü) işbirliklerinin yanı sıra, özel sektörün önemli markaları da çözüm ortağı olarak yer alıyor. Sürdürülebilir büyümenin uzmanlarını, büyük sermayeli şirketlerden KOBİ’lere kadar tüm özel sektör temsilcilerini, kamu sektörünü, sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcilerini ve akademi dünyasını sürdürülebilir dönüşüm için bir araya getirmeye ve yaratıcı stratejilerle geniş ve kapsamlı bir bakış açısı sunmaya hazırlanıyor.

     
    www.surdurulebilirgidakonferansi.com


     

    Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Gıda Konferansı

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