Dünyanın en prestijli aşçılık yarışması Bocuse d’Or’da bu yıl ülkemizi deneyimli şef Mutlu Şevket Yılmaz temsil edecek. Bocuse d’Or Türkiye elemelerini birincilikle tamamlayan Yılmaz, Mayıs ayında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenecek Bocuse d’Or Avrupa finalinde, kıtanın en yetenekli şefleriyle yarışacak ve Türkiye’nin adını Lyon’daki büyük finale yazdırmak için tüm hünerlerini sergileyecek.



Şef Mutlu Şevket Yılmaz ve ekibi, Avrupa Finali’ne, Bocuse d’Or Akademi Türkiye organizasyonu ve Metro Toptancı Market’in ana sponsorluğunda hazırlanıyor. Geniş ürün yelpazesi, tazeliği ve kalitesi Metro güvencesiyle garanti altına alınmış taze ürünleriyle fark yaratan Metro, hazırlık sürecinde Mutlu ve ekibinin ihtiyacı olan tüm malzemeleri sağlarken, gastronomi profesyonellerinin gelişimi için hayata geçirdiği gastronomi platformu Gastronometro’da yarışmada kullanılan mutfağın birebir aynısı olarak tasarlanan Bocuse d’Or mutfağını Mutlu ve ekibinin hazırlıkları için tahsis etti.



Özerkan: “Şeflerimizin dünyada hak ettikleri yere gelmeleri için çalışıyoruz ”

Metro Toptancı Market ana sponsorluğun yanı sıra yarışmanın ürün sponsorluğunu da üstleniyor. Metro Toptancı Market Genel Müdürü Kubilay Özerkan, “Türk Mutfağı ve gastronomisinin dünyada hak ettiği konuma gelmesi için genç ve yenilikçi şeflere büyük görev düştüğüne inanıyoruz. Bu sebeple Bocuse d’Or gibi, dünyanın önemli gastronomi platformlarında şeflerin yanlarında yer almayı, onları desteklemeyi sorumluluğumuz olarak kabul ediyoruz. Avrupa Finali’nde Mutlu Şevket Yılmaz’ın büyük başarı kazanacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu. Özerkan, “Mutlu Şef’in Avrupa finaline en iyi şekilde hazırlanması için ihtiyacı olan malzemeleri en taze ve sağlıklı şekilde kendisine ulaştırıyoruz” diye ekledi.



Rudolf Van Nunen: “Bocuse d’Or Akademi Türkiye Başkanı Rudolf Van Nunen, Türkiye’de ikincisi gerçekleştirilen yarışmanın finalisti Mutlu Şevket Yılmaz ile Budapeşte’de düzenlenecek Avrupa finalinde Türk gastronomisinin dikkatleri üzerine çekebilmesi ve tanınırlığının arttırabilmesi için mükemmel bir fırsat olduğunu ve bu heyecanın yetenekli şefler üzerinde de ciddi bir farkındalık yaratacağını ifade etti.”



Mutlu’nun hedefi, 60 ülkeden 2 bin şefin yarıştığı Bocuse d’Or’un dünya finalinde Türkiye’yi temsil etmek

Bocuse d’Or Yarışması, ilk kez 1987 yılında Şef Paul Bocuse tarafından hayata geçirildi ve onun başkanlığında geliştirildi. 46 yıl boyunca 3 Michelin yıldızı taşıyan, ‘Yüzyılın Şefi’ seçilen Şef Bocuse, bugün gastronominin ‘Şah’ı olarak kabul ediliyor. Dünyanın en prestijli gastronomi yarışması olan Bocuse d’Or, 60 ülkeden 2 bin şefin yarıştığı ve her ülkenin kendine has bir hammadde kullanması zorunluluğu olan uluslararası bir yarışma özelliği taşıyor.



27 Kasım’da yapılan seçmelerde Türkiye birinciliği elde eden yetenekli şef Mutlu Şevket Yılmaz, Bocuse d’Or Akdemi Türkiye’nin desteği, komisi Kürşad Oğulganmış ve koçu Adrian Løvold eşliğinde hazırlandığı Avrupa Finali’nde başarı kazanması durumunda, Türkiye’yi Şef Bocuse’un doğum yeri olan Fransa’nın Lyon kentinde Ocak 2017’te düzenlenecek Dünya Finali’nde temsil etme hakkı kazanacak.



Şef Mutlu Şevket Yılmaz Hakkında

Şef Mutlu Şevket Yılmaz, Antalya Turizm Meslek Lisesi’ni sonra Akdeniz Üniversitesi Gastronomi bölümünü tamamlamıştır. Eğitimine yurtdışında devam eden Yılmaz; Fransa’da bulunan Institude Paul Bocuse’da Otantik Fransız Mutfağı eğitimi almış, bunun yanı sıra Norveç’in başkenti Oslo’da bulunan iki Michelin yıldızlı Stadholdergaarden Restoran’da çalıştı. Antalya Dedeman Oteli’nde profesyonel hayata adımını atan şef, sırasıyla Hillside Su Hotel, Redtower Breewery Restaurant ve Oğuzhan Construction mutfaklarında farklı pozisyonlarda şeflik yaptı. Yılmaz halen Alanya’da yer alan kendine ait Seasons Restaurant’ta yemeklerini yapıyor.