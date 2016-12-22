Bayram coşkusunu yaşarken sofralarını renklendirip, midelerini hafif bir tatlıyla şenlendirmek isteyenler için Chef’s Table Mutfak Akademisi’nin kurucusu Serkan Bozkurt özel bir tarif...



Höşmerim ve Çikolatalı Un Kurabiyesi





Malzemeler

Höşmerim için

1 su bardağı süt (pişmemiş)

½ adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı toz şeker

1/6 çay kaşığı peynir mayası

1 tatlı kaşığı irmik





Un Kurabiyesi için

1 su bardağı un

3 yemek kaşığı margarin

2 yemek kaşığı pudra şeker

1 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı vanilin toz





Frambuaz Buzlaması için

50 gr frambuaz

1 çay bardağı su

1 yemek kaşığı toz şeker

½ çay kaşığı glikoz

¼ çay kaşığı toz tarçın

Şeftali Sos için

½ adet şeftali

1 çay bardağı su

1 yemek kaşığı toz şeker

1-2 adet karanfil

2 yemek kaşığı pralin

Hazırlanışı

Sütü kaynatıp ılıtın ve içerisine peynir mayasını atıp bir saat bekletin. Mayalandıktan sonra bir tülbentten süzün, tencereye alın. İçerisine toz şeker, yumurta sarısı ve irmiği ilave edip, koyulaşıncaya dek pişirin. Un kurabiyesi için margarin, toz şeker, pudra şekeri ve vanilini bir kase içerisinde yoğurun, elde edip şekillendirip 180 derecede 25 dakika pişirin.

Şeftaliyi iri parçalar halinde doğradıktan sonra su, toz şeker ve karanfil ile kaynatın, daha sonra karanfilleri içerisinden alıp blenderdan geçirerek sos kıvamına getirin.

Ahududu buzlaması için su, toz şeker, ahududu ve toz tarçını bir tencerede kaynatıp blenderdan geçirin. Soğuyunca içerisine glikozu ilave edin ve buzlukta dondurun.