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    • Ünlü Şef Serkan Bozkurt’tan alternatif bayram tatlısı tarifi

    Ülkemizi 20’nin üzerinde ülkede temsil etmiş, uluslararası birçok organizasyona imza atmış ve milli şef olarak ülkemize 36 madalya kazandırmış Chef’s Table Mutfak Akademisi’nin kurucusu Serkan Bozkurt, bayram sofralarınız için Höşmerim ve Çikolatalı Un Kurabiyesi tarifini öneriyor.

    23 Haziran 2016 Perşembe 17:01
    Ünlü Şef Serkan Bozkurt’tan alternatif bayram tatlısı tarifi
    Bayram coşkusunu yaşarken sofralarını renklendirip, midelerini hafif bir tatlıyla şenlendirmek isteyenler için Chef’s Table Mutfak Akademisi’nin kurucusu Serkan Bozkurt özel bir tarif...

    Höşmerim ve Çikolatalı Un Kurabiyesi

    Malzemeler
    Höşmerim için
    1 su bardağı süt (pişmemiş)
    ½ adet yumurta sarısı
    2 yemek kaşığı toz şeker
    1/6 çay kaşığı peynir mayası
    1 tatlı kaşığı irmik

    Un Kurabiyesi için
    1 su bardağı un
    3 yemek kaşığı margarin
    2 yemek kaşığı pudra şeker
    1 yemek kaşığı toz şeker
    1 çay kaşığı vanilin toz

    Frambuaz Buzlaması için
    50 gr frambuaz
    1 çay bardağı su
    1 yemek kaşığı toz şeker
    ½ çay kaşığı glikoz
    ¼ çay kaşığı toz tarçın
     
    Şeftali Sos için
    ½ adet şeftali
    1 çay bardağı su
    1 yemek kaşığı toz şeker
    1-2 adet karanfil
    2 yemek kaşığı pralin
     
    Hazırlanışı
    Sütü kaynatıp ılıtın ve içerisine peynir mayasını atıp bir saat bekletin. Mayalandıktan sonra bir tülbentten süzün, tencereye alın. İçerisine toz şeker, yumurta sarısı ve irmiği ilave edip, koyulaşıncaya dek pişirin.Un kurabiyesi için margarin, toz şeker, pudra şekeri ve vanilini bir kase içerisinde yoğurun, elde edip şekillendirip 180 derecede 25 dakika pişirin.
    Şeftaliyi iri parçalar halinde doğradıktan sonra su, toz şeker ve karanfil ile kaynatın, daha sonra karanfilleri içerisinden alıp blenderdan geçirerek sos kıvamına getirin.
    Ahududu buzlaması için su, toz şeker, ahududu ve toz tarçını bir tencerede kaynatıp blenderdan geçirin. Soğuyunca içerisine glikozu ilave edin ve buzlukta dondurun.
    Un kurabiyelerinin üzerini pralin ile kaplayın.

    Anahtar Kelimeler: Serkan BozkurtChef’s Table Mutfak Akademisi

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