Beşiktaş'ın otantik ve yerel dokusunu Nişantaşı'nın üst sınıf alışveriş olanaklarıyla birleştiren W Hotel, modern tasarımın lüksle birleştiği W Secret Garden'ı yaz sezonu için açtı. W Hotel ve Havaianas işbirliğiyle düzenlenen yaz sezonu açılış partisinde davetlilere detox atıştırmalıklar ikram edildi. Davette peeling'ler ve Reflexology Ayak Masajı uygulanırken katılımcılar hediye edilen Havaianas terlikleri kendi isteklerine göre kişiselleştirdi. Açılışta ayrıca çekiliş kazananlar W Istanbul'da konaklama ve W Secret Garden'da yemek voucher'ları kazanma şansı elde etti.





Tüm stresinizi atabileceğiniz, birbirinden lezzetli yemekler ve renkli kokteyllerin tadını çıkarabileceğiniz W Secret Garden, yazın büyüsünü yaşamanız için sizleri bekliyor.